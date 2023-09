Onnen päiviä ja surujen kitaraa – Rakastetun radioäänen Jake Nymanin muistelmateos ilmestyy 25.9.

Jake Nyman teki ensimmäisen radio-ohjelmansa vuonna 1972, kun rock ja pop olivat Yleisradion ohjelmissa vielä harvinaista herkkua. Nymanin yli 50-vuotinen ura on omistettu populaarimusiikin ilosanoman levittämiselle.

Monen vuoden jälkeen johdattaa Ylen kulissien taakse ja suomalaisen populaarimusiikkikulttuurin historiaan. Nyman kuvaa ilmiömäisen muistinsa avulla ja terävän itseironisesti ohjelmien syntyä sekä muistelee kollegoita ja johtajia, jotka ovat jättäneet jälkensä Suomen radiohistoriaan – hyvässä ja pahassa.

”Jos Jeesus laskeutuisi taivaasta Pasilaan ja ilmoittaisi haluavansa tehdä bluesin erikoisohjelman, se ei olisi ihme. Ihme olisi jos hänen annettaisiin tehdä se.”

Rinnalla kulkee perhe-elämä ja muu siviilielämä, josta Nyman kirjoittaa rehellisesti iloineen ja suruineen.

”Paul Simon laulaa vanhenemisesta väittäen, että kaikkien näiden vuosien ja muutosten jälkeen me olemme kuitenkin enemmän tai vähemmän samanlaisia. Simon on väärässä. En usko, että kukaan lapsensa hautaamaan joutunut voi olla enää samanlainen kuin ennen. Minä ainakaan en ole. – Toista ääripäätä edustaa se tekopyhä, joskus jopa lähes uskonnollisella hurmoksella esitetty jollotus, jossa lauletaan 'elämälle kiitos, sain siltä paljon'. Joo, kiitos vaan, mutta vähempikin olisi riittänyt.”

Jake Nyman (s. 1949) on palkittu tietokirjailija ja yksi Suomen tunnetuimmista radiotoimittajista, jonka suosituimpia ohjelmia ovat muun muassa Kovan päivän ilta, Muistojen bulevardi, Onnenpäivä, Nuorten sävellahja, Rockradio ja Tähtisumua. Nyman on kirjoittanut useita populaarimusiikin tieto- ja hakuteoksia, kuten Kielletyt levyt – Sata vuotta musiikin sensuuria (Gummerus). Hänet on palkittu Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla.

Jake Nyman: Monen vuoden jälkeen – Radiomiehen muistelmat

341 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 25.9., sekä e- ja äänikirjana 25.12., lukija: Jake Nyman

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi