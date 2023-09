Seikkailija Ruffe tuo Vene 24 Båt -messuille uusia tuulia

”Venemessut on aina innostanut minua ja tapahtumalla onkin mielestäni tärkeä merkitys veneilyn ilosanoman esiintuojana. Siellä kohtaa samanhenkisiä ihmisiä, kuulee tarinoita suurista seikkailuista ja mielenkiintoisista veneilykokemuksista. Venemessut on osa suomalaista veneilykulttuuria. Helmikuu on oikea hetki siirtää ajatukset jo seuraavaan veneilykauteen ja aloittaa sen suunnittelu”, toteaa Ruffe. ”Veneily on antanut minulle paljon – sen avulla pääsee suuren luonnon äärelle ja paikkoihin, joita en muuten näkisi. Veneily on harrastus, jossa saa ikimuistoisia elämyksiä ja uusia kokemuksia. Vesillä kokee vapauden tunteen, jollaista on vaikea saavuttaa missään muualla.”

Ruffe on tuttu näky venemessuilla. Hän on vuosittain ollut siellä kertomassa arktisista purjehduksista sekä erikoisista veneilyhankkeistaan, joista seuratuin on ollut Atlantin yli Itämerellä -purjehdus, joka oli noin kuukauden mittainen non-stop-avomeripurjehdus Itämerellä. Siitä kuultiin Vene 19 Båt -messuilla. Reissullaan Ruffe tahtoi tuoda esille Itämeren monipuolisuutta ja sitä, että siitä kannattaa pitää huolta. Viime kerralla venemessuilla nähtiin Suomen ensimmäinen kaislapurjevene, jonka Ruffe rakensi ja jolla purjehti kesällä 2021 Tallinnasta Helsinkiin.

Venemessuille uutena ohjelmana Ruffe tuo mm. teemapäivän Kuvaaminen ja videotuotanto merellä. Hän on jo usean vuoden aikana vetänyt vastaavanlaisia koulutuksia, jotka ovat olleet suosittuja. Videoiden tekeminen ja jakaminen kiinnostaa kasvamassa määrin kaikenlaisia veneilijöitä. ”Uskon tämän olevan ohjelmaa, joka tuo paikalle sekä purjehtijoita että moottoriveneilijöitä”, toteaa Ruffe. Perinteiset avomeripurjehdus- ja valtameripurjehduspäivät järjestetään edelleen. Muiden ohjelmien suhteen Ruffe on vielä salamyhkäinen. Ne paljastetaan vasta joulu-tammikuussa.

Vuoden matkapurjehtijaksi vuonna 2018 valittu Ruffe on kokenut valtameripurjehtija, seikkailija ja omaperäisten veneily- ja luontohankkeiden tuottaja. Aikaisemmassa elämässään Kari Nurmi on toiminut peli- ja elokuvamaailmassa markkinointipäällikkönä. Vuonna 2013 hän teki elämänmuutoksen ja aloitti seikkailijan elämän ja toimii nykyään sisällöntuottajana. Ennen kaikkea Ruffe on idearikas ja innostunut. Venemessuille hän haluaa tuoda lisää yllätyksellisyyttä ja elämyksiä laadukkaan ohjelman muodossa. Aikaisemmin Purjehdussataman ohjelman on tuottanut Samuli Leisti.

Helsingin kansainväliset venemessut helmikuussa

Helsingin Messukeskus järjestää Pohjois-Euroopan suurimman veneilytapahtuman Vene 24 Båt Helsingin kansainväliset venemessut 9.–18.2.2024 Helsingin Messukeskuksessa Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimeksiannosta.

