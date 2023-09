Osakekirjan sähköistäminen asuntokaupan jälkeen nopeutuu

Tuhannet asuntojen omistajat muuttavat nyt paperisia osakekirjojaan sähköisiksi, kun isännöitsijältä on tullut ilmoitus, että taloyhtiö on siirtynyt uuteen huoneistotietojärjestelmään. Maanmittauslaitos käsittelee viiveettä asuntokauppatilanteiden hakemukset, jotta uusi osakas pääsee aloittamaan remontin ja osallistumaan yhtiökokoukseen mahdollisimman pian.

Asunnon omistajilla ei kuitenkaan ole kiirettä, vaan aikaa toimia on kymmenen vuotta. Omistajan kannattaa tarkistaa omaan tilanteeseensa paras toimintatapa Maanmittauslaitoksen verkkosivulla asiointiapurista.

– Huolehdimme Maanmittauslaitoksessa, että asuntojen omistus on hyvässä turvassa sähköisessä huoneistotietojärjestelmässä, kertoo huoneistojen omistuksen palveluista vastaava johtaja Janne Murtoniemi Maanmittauslaitoksesta.

Maanmittauslaitos täsmensi 20.9. osakekirjan lähettämiseen liittyvää ohjettaan. Osakekirja on arvopaperi, jonka lähetykseen on syytä valita turvallinen lähetystapa. Moni toimittaakin omistuksen rekisteröintihakemuksen ja paperisen osakekirjan mieluummin henkilökohtaisesti Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun.

Uuden omistajan hakemus menee jonossa edelle

Ruuhkasta ovat olleet huolissaan asunnon ostajat ja perintönä asunnon saaneet, joilla on velvollisuus rekisteröidä uusi omistuksensa kahden kuukauden sisällä omistuksen vaihdosta.

Omistajanvaihdostilanteessa osakekirjan sähköistämisen käsittelyaikaennuste on nyt 3–4 viikkoa ja yksittäiset, perustellusta syistä kiirehdityt hakemukset ratkaistaan nopeimmillaan muutamassa päivässä.

– Maanmittauslaitos on palkannut lisäkäsiä ja työntekijöitä on siirtynyt talon sisällä osakekirjan sähköistämisen tehtäviin. Jatkossa tavoitteenamme on hakemusten nopeampi käsittely, kertoo Janne Murtoniemi.

Osakekirjan sähköistämisen käsittelyaikaennusteiden kehittymistä voi seurata Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla kohdassa hakemusten käsittelyajat.

Omistuksen rekisteröintiä ei kannata turhaan kiirehtiä

Osakekirjan sähköistäminen eli osakehuoneiston omistuksen rekisteröinti maksaa tällä hetkellä 63 euroa. Jos autopaikalla on oma osakekirja, maksaa autopaikan rekisteröinti erikseen 63 euron rekisteröintimaksun.

Puolet Suomen taloyhtiöistä on nyt siirtänyt osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Siirto on maksuton ja pakollinen vuoden 2023 loppuun mennessä. Taloyhtiöt herättivät myös osakkaansa hakemaan oman omistuksensa sähköistämistä, vaikka osakkaille takaraja omien osakekirjojen mitätöimiselle häämöttääkin vasta kymmenen vuoden päässä.

Lue lisää

Tarkista, milloin ja miten sinun tulee toimia

Näin toimitat osakekirjan ja hakemuksen turvallisesti Maanmittauslaitokseen

Hakemusten käsittelyajat

Lisätietoja

huoneistojen omistuksesta vastaava johtaja Janne Murtoniemi, 040 710 8862, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

palvelupäällikkö Suvi Väärälä, 050 568 0990, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi