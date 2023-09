Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset

Ultraäänilaitteistolla voidaan tutkia aivoja ja kehittää hoitoja 15.9.2023 12:29:03 EEST | Tiedote

Fokusoitua ultraääntä (FUS) käyttävä Insightec Exblate FUS -laitteisto on asennettu toimintavalmiuteen Oulun yliopistolliseen sairaalaan 9.9.2023. Laite käyttää matalataajuista kohdennettua ultraääntä ja mahdollistaa erilaisten aivosairauksien täsmähoitojen ja diagnostiikan tutkimisen. Se voi olla ratkaiseva askel parantavien hoitojen kehittämisessä nykyään vaikeahoitoisiin aivosairauksiin, joissa veriaivoesteen toiminta on ongelma. Laite on lajissaan ensimmäinen Pohjoismaissa.