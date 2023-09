Uskonyhteisöt saavat käyttöönsä uudet turvallisemman toiminnan ohjeet

Lakeuden Sateenkaari: Vähemmistöt ovat jatkuvien hyökkäysten kohteena, vaikka se ei enemmistöille näy 4.7.2023 14:23:21 EEST | Tiedote

Tänäkin kesänä on jo vietetty useita pride-tapahtumia, joiden aikana vihapuhe ryöpsähtää vähemmistöjä kohtaan, myös Seinäjoella ja parhaillaan Lapualla. Pride-tapahtumien tarkoitus ei ole provosoida enemmistöä tai uhriutua. Tarkoitus on juhlia vähemmistöä, joka usein on uhreina rikoksissa sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.