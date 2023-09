Toisinaan valo hiipuu on mustalla huumorilla maustettu romaani nuoresta väliinputoajasta

Heti kun terapia loppuu, Tuulikilla alkaa mennä huonosti.

Arki tuntuu ylivoimaiselta, ja masennus väijyy. Mihin katosivat terapeutin hyvät neuvot? Ahdistukseen Tuulikki on kokeillut partateriä, saksia, keittiöveistä. Kiskonut lääkkeitä, ollut vatsahuuhtelussa ja sairauslomalla.

Työkokeilu kahvilassa ei luonnistu, ja kuntouttava työ kukkakaupassakin takkuaa. Entä jos elämään olisi kuulunut isä. Olisiko Tuulikki silloin erilainen? Olisiko hän opiskelija, vakaa ja onnellinen?

Kun alakerran eläkeläismies pyytää Tuulikkia kissanhoitajaksi, jokin muuttuu. Naapuri osaa kuunnella.

Kirjailija Emma Sofianna Söderholm sai idean kirjaansa oman terapiansa loputtua.

”Heräsin siihen, että niin sanotusti myrskyn silmästä kerrotaan paljon tarinoita, muttei oikein mitään siitä, mitä sen jälkeen. Mitä sitten tapahtuu, kun on käynyt terapiassa ja saanut paljon apua?”

Söderholmin mukaan mediassa kuvataan mielenterveysongelmia usein kahdella tavalla: joko niin, että niiden kanssa eläminen on hirveää ja vaikeaa, tai keskittymällä selviytymistarinoihin, joissa kaikki ongelmat ovat takana ja elämä hymyilee. Kirjailija haluaa teoksellaan muistuttaa, ettei terapiassa käyminen takaa ihmeparantumista eikä mielenterveysongelmista toipuminen ole lineaarista.

Söderholm haluaa myös korostaa kirjassaan turvallisten aikuisten merkitystä nuorille, olivat he sitten omia perheenjäseniä, naapureita tai ihmisiä koulu- tai harrastusmaailmasta.

”Uskoisin, että moni nuori toivoisi edes jonkun turvallisen aikuisen elämäänsä”, hän sanoo.

Emma Sofianna Söderholm (s. 1992) on korsolainen kirjailija. Hänen esikoisromaaninsa Edes hetken elossa ilmestyi 2020. Heikki Savolan kanssa Söderholm on toimittanut Syitä elää -sitaattiantologian, jossa eri kirjoittajat kertovat voiman lähteistään elämän vaikeina hetkinä. Söderholmilla on pitkä harrastajateatteritausta ja ohjannut myös sanataidetta mm. mielenterveystoipujille. Mielenterveysaiheet ovat lähellä hänen sydäntään.

Toisinaan valo hiipuu ilmestyy 5.10.2023, ja se on saatavana Fanni Noroilan lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

