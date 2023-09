Kannusalissa ajankohtaisimpien metalli- ja vaihtoehtorock-artistien keikkoja

Espoon keskuksessa sijaitsevan Kannusalin ainutlaatuisessa konserttimiljöössä on luvassa monipuolinen ohjelmisto loppuvuodesta.

– Raskaamman ja vaihtoehtomusiikin ystäville löytyy paljon tarjontaa. Kannusali sopii luonteeltaan erityisen hyvin rouhean äänimaiseman näyttämöksi, Kannusalin uusi tuotantopäällikkö Lani Nordlund kertoo.

Suomen suosituin AOR-yhtye, lupaava uusi rockyhtye ja melodista hevimusiikkia

Ensimmäisenä lavalla nähdään Brother Firetribe lauantaina 7.10. Suomen suosituin AOR-yhtye julkaisi joulukuussa 2022 viimeisimmän singlensä “Man on a Mission”, joka pärähti saman tien soittolistoille ympäri maailman. Lukuisia hittejä, kuten ”For Better or for Worse”, ”Heart Full of Fire” ja ”Thunder Rising”, uransa aikana tehtaillut yhtye tekee vaikutuksen myös livenä vuosikymmenien kartuttamalla timantinkovalla esiintymistaidollaan.

Teksti-TV 666 nähdään Kannusalissa perjantaina 13.10. Teksti-TV 666 soittaa äänekkäitä ja venytettyjä vaihtoehtorock-kappaleita täynnä motorik-junnausta, shoegazea, psykedeliaa ja satunnaisesti tyhjästä ilmestyviä protometalliriffejä. Myös kovalla rytinällä yhdeksi Suomen lupaavimmista uusista rockyhtyeistä noussut Bad Sauna nähdään Kannusalin lavalla samana iltana.

Suomen melodisen hevimusiikin ässäyhtye Leverage tekee järisyttävän paluunsa lokakuun lopulla ja pitkään odotettu uudelleen syntyminen todistetaan perjantaina 20.10. Kannusalissa. Tutuilla ja uusilla kasvoilla voimistuneena Leveragen kokoonpano on jälleen valmis osoittamaan kykyjään sekä lumoavana esiintyjänä että tunteikkaana biisitehtaana. Illan avaava Satan's Fall on vauhdikkaista keikoistaan tunnettu Helsingissä vuonna 2015 perustettu heavy metal -yhtye.

Lähiöbotox sekä Bloodred Hourglass + Stoned Statues keikoilla Kannusalissa

Lähiöbotox saapuu Kannusaliin perjantaina 27.10. Lähiöbotox puhutteli laajasti maamme metallikansaa syksyllä 2020 julkaistulla debyyttialbumillaan ”Rikkinäinen Suomi”. Lähiöbotoxin kakkosalbumi ”Itä-Metal” ilmestyi huhtikuussa 2022, ja yhtye esiintyi lähes kaikilla merkittävillä rockfestivaaleilla. Illan avaa Stoned Statues. Debyyttialbuminsa keväällä 2022 julkaissut yhtye huomioitiin alkuvuoden Emma Gaalassa upeasti kolmella ehdokkuudella. Stoned Statues voitti Indie Awards-tapahtumassa Vuoden Tulokas 2023 -palkinnon.

Bloodred Hourglass nousee syksyllä keikkalavoille ympäri maan tähänastisen uransa mittavimmalla Suomen-kiertueella. Yhtye nähdään Kannusalissa 1.12. Bloodred Hourglass valmistelee parhaillaan seuraajaa Emma-ehdokkuudellakin noteeratulle "Your Highness"-levylleen. Syksyllä ilmestyvä pitkäsoitto on metalliyhtyeen kuudes, ja sen julkaisee saksalainen Out Of Line -levy-yhtiö. Illan avaa Luna Kills.

Maanalainen musaklubi Espoon keskuksessa

Vuonna 2020 uudistettuun saliin on helppo tulla, sillä Kannusalin vierestä löytyy ilmainen parkkihalli ja juna-asemallekin on vain muutaman minuutin kävelymatka. K18-konsertteja järjestetään seisovalla permannolla.



Kannusalin koko syksyn ohjelmaan voi tutustua Kannusalin verkkosivuilla kannusali.fi