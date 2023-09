Tikkurilan alueen pääviemärin kapasiteetin nosto pienentää ylivuotoriskiä

HSY:n hallitus päätti 22.9.23 hyväksyä Tikkurilan alueen pääviemärit, Satomäki-Maarinkunnas –hankesuunnitelman. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 17,1 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se on tarkoitus toteuttaa vuosina 2024–2027.

– Hanke parantaa oleellisesti alueen viemäröinnin toimintavarmuutta ja osaltaan varmistaa lähiympäristön tilan hyvää kehitystä jatkossakin. Tarkastelimme eri vaihtoehtoja ja haastavien pohjaolosuhteiden takia päädyimme ratkaisuun, jossa käytetään mahdollisimman monessa kohtaa kaivamattomia menetelmiä, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred. Haastavat olosuhteet nostavat toimivan viemäröinnin kustannuksia, hän jatkaa.

Alue sijoittuu pehmeikölle, jossa savikerroksen paksuus on vähintään 5 metriä, paikoin jopa yli 15 metriä. Keravanjoen ranta-alueen heikosta vakaudesta ja pohjaveden paineesta johtuen rakentamisen riskinä on maaperän häiriintyminen, joka voi aiheuttaa siirtymiä, painaumia ja jopa maan sortumista. Näiden riskien minimoiseksi rakentamisessa käytetään pohjanvahvistusta ja kaivutyöt on tehtävä erityisellä varovaisuudella.

Puistoalueiden kevyen liikenteen väyliä joudutaan viemäreiden rakentamistyön aikana katkaisemaan ja ohjaamaan liikennettä muualle. Lisäksi Hakkilanrataan rakennetaan väliaikainen tasoristeys, jotta työkoneet pääsevät radan ja Keravanjoen väliin.

Vantaan Satomäen ja Maarinkunnaan välisen viemärilinjan kapasiteetti on riittämätön ja lisäksi viemärissä on tunnistettu saneerauksen tarpeessa olevia viemäriosuuksia. Alkuperäinen jätevesiviemäri on rakennettu 1960-luvulla ja sitä on paikoitellen saneerattu viimeksi 1980-luvulla.