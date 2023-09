Keskuskauppakamari: Hyvä tuottavuus- ja työllisyyskehitys on palkansaajan etu

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi pitää palkansaajaliittojen suunnittelemia työtaistelutoimia lyhytnäköisinä ja jopa palkansaajien etujen vastaisina.



”On lyhytnäköistä tuijottaa jakopolitiikan hengessä kuka saa ja keneltä otetaan, kun pitäisi miettiä miten suomalaista järjestelmää muutetaan siten, että työllistymisen ja työllistämisen kannusteet paranisivat kaikille. Että työmarkkinat toimisivat joustavasti, verotus olisi kannustavaa ja työnteko aina kannattavaa niin työtä tekeville kuin työmarkkinoiden ulkopuolella oleville”, sanoo Romakkaniemi.



Romakkaniemi huomauttaa tuottavuuskehityksen olleen Suomessa olematonta jo toista vuosikymmentä.



”Hallitusohjelman työmarkkinauudistuksilla tähdätään lähellä nollaa olleen tuottavuuskehityksen vauhdittamiseen. On historiallinen tosiasia, että palkkakehitys on aina seurannut tuottavuuskehitystä ja suomalaisten palkansaajien ansioiden kehitys on jäänyt muita kilpailijamaita heikommaksi, sillä tuottavuuskehityksemme on ollut käytännössä pysähtynyt. Palkat nousevat kestävästi vain paremmalla tuottavuudella”, Romakkaniemi muistuttaa.



Romakkaniemen mukaan SAK:n liittojen lakkosuunnitelmat ovat erittäin haitallisia yrityksille ja koko Suomelle, eikä niillä lopulta ajeta edes palkansaajien etua.

”Vastustaessaan tuottavuutta konkreettisesti parantavia uudistuksia palkansaajaliike vastustaa palkansaajien palkkojen kehitystä. Onkin syytä kysyä ollaanko tässä edes palkansaajien puolella?”, Romakkaniemi päättää.