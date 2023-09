Kirjalansalmen sillalle tulossa lisää liikennerajoituksia

Tilanne nyt

Toukokuussa asetettu 30 km/h nopeusrajoitus vähensi sillan liikkeitä, mutta kesän jälkeen sillan liikkeet lisääntyivät uudelleen. Suurimmat liikkeet sillalla aiheutuvat tilanteista, joissa kaksi raskasta ajoneuvoa kohtaavat sillalla vierekkäisillä kaistoilla. Sillan kuormituksen vähentämiseksi etsitään ratkaisuja, joilla voidaan minimoida liikennehaitat ja ylimääräiset kustannukset elinkeinoelämälle. Nopeasti toteutettavia keinoja on kuitenkin vähän. Ne perustuvat liikenteen rajoittamiseen ja / tai painorajoituksiin. Muiden vaihtoehtojen toteutus kestää kauan tai liikenteen välityskyky ei ole riittävä nykyiseen liikennemäärään.

Sillalla on turvallista liikennöidä, siksi rajoitukset on asetettu. Rajoituksia asetetaan lisää, jos sillan kunto sitä edellyttää.

Jatkotoimenpiteet

Ensisijaisesti selvitetään toteutustapaa raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvalle ratkaisulle. Sillä voidaan vähentää raskaan liikenteen kuormitusta minimoiden samalla rajoitusten aiheuttamat haitat elinkeinoelämälle ja muulle liikenteelle. Toteutus edellyttää odotusalueiden rakentamista raskaalle liikenteelle molemmin puolin siltaa. Muu liikenne, ml. linja-autot, kulkevat normaalisti nykyisillä 2 kaistalla. Liikennejärjestelyjen toimivuus varmistetaan ensivaiheessa käyttämällä liikenteenohjaajia ainakin päiväaikaan, sillä liikennevalo-ohjauksella ei pystytä takaamaan raskaan liikenteen 60 metrin etäisyyden noudattamista.

Ratkaisu on innovatiivinen, siitä ei ole aikaisempaa kokemusta ja toteutukseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä. Haasteellisinta on löytää toimivaa toteutustapaa raskaan liikenteen odotuspaikoille, sillä tilaa on vähän, siinä on maaperään liittyviä ongelmia ja liittymien toimivuus pitää turvata. Toteutuskelpoista tapaa selvitetään parhaillaan. Liikenteen sujuvuutta ja odotusalueiden mitoitustarvetta on selvitetty simulaatioilla, mutta etukäteen ei ole täyttä varmuutta, miten liikenne sujuu käytännössä. Uudenlaiset liikennejärjestelyt edellyttävät uuden opettelua sekä tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä myös tienkäyttäjiltä. Arvion mukaan järjestelyt voidaan ottaa käyttöön joulukuun loppuun mennessä.

Tässä vaiheessa emme kuitenkaan pysty varmuudella sanomaan, onko raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva ratkaisu riittävän nopeasti toteutettava rajoitusvaihtoehto. Mikäli sillan kunto edellyttää nopeampia rajoitustoimia, sillalle tullaan asettamaan painorajoitus päiväaikaan ja yöaikaan kaikki liikenne muutetaan yksisuuntaiseksi ilman painorajoitusta.

Sillan kunto heikkeni kesän jälkeen odotettua nopeammin, mutta tilanne on vakiintunut uudelleen. Raskaan liikenteen muuttaminen yksisuuntaiseksi sillan vaurioitumisen vuoksi on tässä vaiheessa riittävä toimenpide. Sillä estetään suurin kuormitus, joka nykyisin aiheutuu kahden raskaan ajoneuvon kohtaamisesta. Lisäksi jatkossakin on tärkeä huomioida, että raskailla ajoneuvoilla säilyy riittävä etäisyys toisiinsa. Sillan vaurioituminen on kuitenkin edennyt, eikä nyt tehtävät rajoitustoimet välttämättä pysty täysin pysäyttämään vaurioiden etenemistä. Tämän vuoksi käynnistetään suunnittelu varasillan rakentamisesta työmaasillan itäpuolelle ja selvitetään ratkaisun toteutuskelpoisuutta. Päätös varasillan rakentamisesta tehdään vasta suunnitelman valmistuttua. Varasillan rakentaminen kestää noin 6 kk ja maksaa arvion mukaan n. 5–8 M€. Tällöin kaikki liikenne siirtyisi varasillalle. Kirjalansalmen sillasta on tehty myös varareittisuunnitelma, joka on nopeammin käyttöön otettavissa, mutta sen kapasiteetti on varasiltaa rajoitetumpi.

Rajoituksia on noudatettava

Tilanne on vakava. Teemme kaikkemme, jotta liikenne siltapaikalla turvataan uuden sillan valmistumiseen saakka. Myös jokaisella tienkäyttäjällä on vastuu noudattaa asetettuja liikennerajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättämistä ei pystytä teknisesti estämään, vaan jokaisen tienkäyttäjän oma vastuu korostuu. Myös yhteistyötä poliisin kanssa on tiivistetty liikenteen valvonnassa.

Uusien rajoitusten käyttöönotosta viestitään tarkemmin, kun toteutustapa ja aikataulu tarkentuvat, viimeistään marraskuun lopussa.

Kirjalansalmen sillan kuntoa ja liikennerajoituksia koskevat tiedot on koottu verkkosivuille

Verkkosivut suomeksi: https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi-erityistilanteiden-infosivu-kirjalansalmen-silta

Verkkosivuilta löytyy perustietoa sillasta, tehdyistä korjaustöistä, voimassa olevat liikennerajoitukset sekä tietoa raskaiden kuljetusten massoista ja erikoiskuljetusten tilanteesta. Sivuille on koottu myös usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia.

Lisätietoja: Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600