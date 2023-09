Peggy Thomasin uusi ruokakirja kutsuu sinut ihastuttavaan joulun tunnelmaan!

Peggyn pieni punainen joulu -kirja on jaoteltu kahdeksaan eri teemaan. Kirjasta saa ideoita, kuten kuinka valmistaa maistuva talvibrunssi, helpot tarjottavat illanistujaisiin ja se paljon odotettu kalapöytä. Hyvää kasviksista -resepteissä valmistetaan kauniin värikkäitä salaatteja, uunijuureksia ja perunanyyttejä, jotka tarjoillaan kuin pienestä lahjapaketista. Juhlapyhän liharuoat inspiroi kokeilemaan kinkun lisäksi muun muassa riistaa, karitsaa, kalkkunaa ja ankkaa. Mitäpä jos tänä vuonna juhlapöydässä olisikin runsas poroplatter.

Hilloja, lisukkeita ja makeita herkkuja ei ole myöskään unohdettu. Lisäksi kirjassa on monen monta reseptiä, joista voi valmistaa ruokalahjoja. Viileinä päivinä nautitaan kuppi kuumaa ja juhlapäivinä kilistellään kuplivilla cocktaileilla. Kirjassa etsitään myös täydellistä munatotin reseptiä, löytyisikö se sinulta? Heittäydy mukaan joulun pyörteisiin ja nauti!

Rakastan joulun aikaa, sen tuoksuja, makuja ja tunnelmaa, jotka saavat minut vuodesta toiseen onnelliseksi. Olen se, joka ripustaa ensimmäiset kausivalot ikkunaan jo syyskuussa, ja se, joka suunnittelee siinä samalla tulevaa juhlasesonkia. Glögiä voisin nauttia pitkin vuotta, ja joulukuusi ilmestyy perheen hymähdysten saattelemana kodin parhaalle paikalle viimeistään marraskuussa. Jouluruokia suunnitellessani mietin, missä haluan aattoni viettää: keittiössä vai rakkaiden seurassa. Vastaus on helppo ja sen vuoksi reseptit ovat rehellisen rouheita. En myöskään pidä pienestä pipertämisestä. Joulun suurin toive on saada kaikki rakkaat ihmiset saman ruokapöydän ympärille nauttimaan hyvää ruokaa ja juomaa. Niistä hetkistä syntyy arvokkaita ruokamuistoja, jotka kulkevat mukana läpi elämän. Peggyn pieni punainen joulu -kirja on kirjoitettu kaikille jouluihmisille, jotka haluavat juhlistaa ihanaa joulun aikaa.

Kirja on ilmestynyt syyskuussa 2023.

