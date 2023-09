Skanskalle menestystä kansainvälisessä WDBE Awards -kilpailussa

Skanska voitti Most innovative digital project delivery -kategorian, johon se osallistui esittelemällä parhaillaan käynnissä olevan Finlandia-talon perusparannustyömaan käytäntöjä. Mittavassa korjaushankkeessa kehitettiin säännöllinen digitaalinen työnkulku, jossa vanhojen rakenteiden purkujen jälkeen laserkeilattiin jäljelle jäävät rakenteet. Tämän jälkeen tuotannon suunnitelmia täsmennettiin ja yhteensovitettiin tietomallipohjaisesti. Näin tehostettiin työmaan toimintaa ja tiedonhallintaa sekä varmistettiin aikataulun mukainen eteneminen.

”Parhaat käytännöt ja innovaatiot syntyvät työmaalla monimuotoisissa ja ratkaisukeskeisissä tiimeissä. Teknologian kehitys luo meille uusia mahdollisuuksia kehittää toimintatapojamme ja siten parantaa tuottavuuttamme”, kertoo innovaatiotoiminnan johtaja Miro Ristimäki Skanskasta.

“WDBE on sen alkujuurilta asti ollut voittoa tavoittelematon rakennetun ympäristön kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille suunnattu kohtaamispaikka. Haluamme tuoda toimialamme mahdollisuuksia yhteiskunnan parantamisen näkökulmasta laaja-alaisesti esiin niin, että siilottomuus toteutuu myös palkitsemisen näkökulmasta. Kuusi valittua voittajaa edustavat hyvin tämän vuoden Investing in climate through tech -teemaamme. Panostuksia kaikilla rakennetun ympäristön osa-alueilla tarvitaan, jotta voimme omalta osaltamme olla ratkaisemassa ilmastokriisiä”, KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen perusteli palkintojenjaon merkitystä.

WDBE2023 Summitin järjestivät yhteistyössä KIRAHub, RIL, Estonian ministry of Climate, Estonian Digital Construction Cluster, BLOXHUB, sekä Alankomaiden suurlähetystöt Suomessa ja Virossa.