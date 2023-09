Apollo Sports Bar tuo sporttibaarin 2020-luvulle

Uudelle sporttibaarille on kysyntää

Apollo Sports Bar avautuu loka-marraskuun taitteessa Forumin kauppakeskuksessa, nykyisen Apollo Street Barin tiloissa.

”Moni perinteinen sporttibaari on lopettanut viime vuosina, joten Helsingin ravintolakentällä on kysyntää uudelle ja aivan uudenlaiselle sporttiravintolalle. Konsepti on meille luonteva, sillä teemme yhteistyötä monien urheiluseurojen kanssa”, kertoo Stadin Night Oy:n ravintolatoimenjohtaja Mira Ritasmäki.

Viikonloppuisin Apollo Sports Bar ja Apollo Live Club yhdistyvät kokonaisuudeksi, jossa voi nauttia saman katon alla urheilusta, ruoasta, virvokkeista, musiikista ja hauskanpidosta. Illan voi aloittaa Apollo Sports Barissa after workien, urheilun ja ruoan parissa. Jos menojalka vipattaa, iltaa voi jatkaa pikkutunneille asti Apollo Live Clubilla, jossa viihdytyksestä vastaavat livebändi, dj ja karaoke.

Cocktaileja, ruokaa ja kutsuva miljöö

Apollo Sports Bar on monella tavalla uuden ajan sporttibaari. Sisustuksessa on raikkaita sinivihreitä sävyjä, ja salin tunnelma on avara, nuorekas ja valoisa. Tavoitteena on, että ravintolassa viihtyvät intohimoisten penkkiurheilijoiden lisäksi ne asiakkaat, jotka eivät yleensä käy sporttibaareissa.

Tyylikkään sisustuksen lisäksi ravintolan juoma- ja ruokavalikoimaan kiinnitetään erityistä huomiota. Tarjolla on laadukkaita drinkkejä moneen makuun, esimerkiksi talon oma versio trendikkäästä Spritzistä. Myös paikalliset pienpanimot ja erikoisoluet ja ovat vahvasti edustettuina, joten olutharrastajille löytyy kiinnostavia maisteltavia.

”Apollo Sports barista tulee nuorekas kaupunkilainen olohuone, jossa voi nauttia hyvän cocktailin ja katsella samalla urheilua”.

Ravintolan menuseen Ritasmäki lupaa sekä naposteltavaa että tuhdimpia street food -henkisiä annoksia ja jaettavia comboja. Tarjolla on wingsien ja burgereiden kaltaisia ikisuosikkeja, mutta kokit pääsevät myös käyttämään luovuuttaan. Raaka-aineet valitaan huolella; esimerkiksi liha tulee perinteikkäältä helsinkiläiseltä lihakauppa Roslundilta. Ravintolaan tulee pienempien pöytäryhmien lisäksi seurueille sopivia suuria pöytiä, joissa iltaa on mukava viettää ruoan ja juomien äärellä.

Arkisin Apollo Sports Bar tarjoilee myös lounasta. Liiketilassa ei ole ollut lounastarjoilua useisiin vuosiin, mutta nyt ydinkeskustan paraatipaikalle aukeaa modernin sporttibaarin lisäksi uusi lounasravintola.

Naisurheilun näkyvyyteen panostetaan

Ravintolan screeneillä tullaan näkemään sekä koko kansan että pienempien yleisöjen lajeja. Jääkiekon, jalkapallon, koripallon ja moottoriurheilun lisäksi ravintola haluaa huomioida esimerkiksi tanssista ja voimistelusta kiinnostuneet asiakkaat. Naisten lajien ja kilpailujen näkyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

”Kaikki suurimmat kanavapaketit tulevat katsottaviksi, ja olemme kysyneet myös kanavatoimijoilta, miten kasvava naisurheilun kenttä näkyy heidän tarjonnassaan. Haluamme käydä aktiivisesti vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä screeneiltä näytetään”, Ritasmäki kertoo.

Urheilutapahtumista tehdään elämyksiä

Lähitulevaisuuden monipuolisin ja suurin urheilutapahtuma on Pariisin kesäolympialaiset, jotka järjestetään 26.7. –11.8.2024. Apollo Sports Bar huomioi myös amerikkalaisen jalkapallon huipentuman, loppuottelu Super Bowlin, joka järjestetään seuraavan kerran 11.2.2024.

Super Bowl pelataan Suomen aikaan yöllä, ja paikat livelähetyksen seuraamiseen ovat olleet kiven alla. Ritasmäki lupaa, että Apollo Sports Barissa Super Bowl tullaan näyttämään varmasti, ja juhlia voi jatkaa vielä Apollo Live Clubin puolella.

”Haluamme luoda isoista tapahtumista vielä isompia. Jos joku ottelu lähetetään keskellä yötä, pidämme varmasti baarin auki.”