26.9 klo 8 Fiksuviini.fi paljastaa parhaimmat alennettujen hintojen viinilöydöt Alkon valikoimasta uutiskirjeiden tilaajille.

Viinien maahantuojat saavat muuttaa hintoja Alkossa kaksi kertaa vuodessa valikoimajaksojen muuttuessa. Nämä 2 päivää vuodessa ovat myös herkullisia mahdollisuuksia tehdä toinen toistaan parempia viinilöytöjä, sillä joka kerta hintojen muuttamisten yhteydessä useiden kymmenien viinien hinta laskee 1-40 prosentin välillä. Nämä alennukset jäävät kuluttajilta usein huomaamatta, koska valikoimassa on niin paljon tuotteita. Fiksuviini.fi on ratkaissut ongelman kehittämällä hintaseurantaohjelmiston sekä tavan kertoa parhaista löytöviineistä seuraajilleen uutiskirjeen, verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavoiden kautta.



"En voi paljastaa viinejä etukäteen mutta luvassa on todella hienoja löytöjä, erittäin klassisilta viinialueilta ympäri maailmaa, keskimäärin noin -25% alennuksilla. Osalla viineistä on todella rajattu saatavuus, joten ne tullaan myymään loppuun lähes minuuteissa uutiskirjeen julkaisun jälkeen. Niinpä onkin tärkeää tilata uutiskirjeemme, mikäli haluaa kuulla parhaimmista löydöistä aivan ensimmäisenä", toteaa Henry Johansson Fiksuviini.fi palvelun perustaja.