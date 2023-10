Mysafetyn uusi Tieturvavakuutus auttaa, kun automatka keskeytyy

Suomalaisten kotimaanmatkailussa yleisimpänä kulkuvälineenä käytetään henkilöautoja sekä erilaisia matkailuajoneuvoja. Esimerkiksi vuonna 2021 tehdyistä Suomen sisäisistä matkoista 86 prosenttia tehtiin autolla bussin, junan tai lentokoneen sijasta. Lisääntyneestä automatkailusta johtuen myös yllättävät matkan keskeytymiset ovat lisääntyneet.

Mysafety lanseeraa Tieturvavakuutuksen, joka tuo turvaa automatkailussa tapahtuviin äkillisiin ja odottamattomiin matkan keskeytymisiin. Vakuutus tarjoaa tienvarsiapua onnettomuuden, rengasrikon, tyhjän akun, käynnistyksen, moottoririkon, polttoainepulan, lukon avaamisen, teknisten vikojen, kolarin tai tieltä suistumisen sattuessa. Se korvaa rikkoutuneen ajoneuvon huollosta ja hinauksesta aiheutuneiden kulujen lisäksi myös matkan jatkamisesta aiheutuneita kuluja.

– Uskomme, että Tieturvavakuutukselle on kysyntää Suomen kaltaisessa pitkien välimatkojen maassa, jossa avun saaminen paikalle tai keskeytyneen matkan jatkamisen mahdollistaminen tulevat tarpeeseen, sanoo Mysafetyn maajohtaja Johanna Abgottspon.

Mysafetyn Tieturvavakuutuksen kautta vakuutuksenottaja saa apua riippumatta vuorokaudenajasta tai siitä, kuka ajoneuvoa ajaa. Vakuutus kattaa vakuutetun ajoneuvon lisäksi siihen kytketyn, liikennevakuutetun perävaunun, asuntovaunun tai peräkärryn, eikä vakuutuksella ole kilometrirajaa.

– Mysafetyn muiden tuotteiden tapaan Tieturvavakuutus kattaa koko prosessin – ajoneuvon rikkoutumisesta määränpään saavuttamiseen. Lähtökohtaisesti korjaamme pienet viat suoraan paikan päällä ja jos tämä ei onnistu, hinaamme ajoneuvon maksutta lähimpään korjaamoon. Hoidamme lisäksi korvauskäsittelyn vakuutuksenottajan puolesta, jolloin tämän ei tarvitse maksaa mitään kuluja vakuutuksen korvaussummien puitteissa ajoneuvon rikkoutuessa, Abgottspon selventää.

MySafetyn Tieturvavakuutus on tarkoitettu lisäturvaksi kaikille Suomessa ja Euroopassa autoileville. Vakuutuksen korvausmäärä on enintään 2 500 euroa ja vakuutuksen piiriin kuuluvat vakuutetun ajoneuvon lisäksi perävaunut, asuntovaunut tai peräkärryt. Vakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta. Vakuutuksen hinta on 7,90 euroa/kuukausi.