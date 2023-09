Icelandair on valittu viiden tähden lentoyhtiöksi APEX 2024 -arvioinnissa

Icelandair sai viiden tähden luokituksen suurlentoyhtiöiden kategoriassa tämän vuoden APEX Global EXPO -tapahtumassa, joka pidettiin keskiviikkona 20. syyskuuta Kalifornian Long Beachissa.

Palkinto myönnetään lentoyhtiöille, jotka ovat kunnostautuneet laajassa matkustajien keskuudessa tehdyssä kyselyssä, jossa matkustajia pyydetään vastaamaan kysymyksiin heidän yleisestä matkakokemuksestaan. Vuoden 2024 palkintoja varten APEX sertifioi matkustajien arvioimia lentoja yli miljoona kappaletta lähes 600 lentoyhtiöltä eri puolilta maailmaa. Icelandair kuului samaan kategoriaan yhdeksän muun yhtiön kanssa, jotka saivat viiden tähden suurlentoyhtiön statuksen.

APEX Five Star & APEX Four Star on ensimmäinen lentoyhtiöiden luokitusohjelma, joka perustuu yksinomaan matkustajien sertifioituun palautteeseen. Alan odotetuin kunnianosoitus perustuu neutraaliin, kolmannen osapuolen keräämään matkustajapalautteeseen ja näkemyksiin, jotka on kerätty yhteistyössä maailman parhaaksi arvioidun matkanjärjestämissovelluksen TripIt:n kanssa. Matkustajat ovat arvioineet viiden tähden asteikolla yli miljoona lentoa lähes 600 lentoyhtiön matkustajilta eri puolilta maailmaa, ja ammattitaitoinen ulkopuolinen auditointiyritys on sertifioinut ne riippumattomasti.

APEX Five Star & APEX Four Star -luokitukset tunnustavat lentoyhtiöt neljässä kategoriassa:

Globaalit lentoyhtiöt

Suuret lentoyhtiöt

Alueelliset lentoyhtiöt

Halpalentoyhtiöt

– Olemme erittäin ylpeitä saadessamme tämän palkinnon ja kiitollisia matkustajillemme viiden tähden arvostelusta. Olemme aina keskittyneet tarjoamaan laadukasta palvelua, ja on erittäin ilahduttavaa saada vahvistus siitä, että matkustajat kokevat palvelumme sellaiseksi. Yhtiön työntekijät ilmassa ja maassa ovat tehneet kovasti töitä tämän tunnustuksen eteen. He ovat todella maailmanluokkaa, kertoo Icelandairin kaupallinen johtaja Tomas Ingason

APEX Five Star & APEX Four Star

APEX Five Star ja Four Star Airline Awards, aiemmin APEX Official Airline Ratings™, on luotu puolueettoman, kolmannen osapuolen matkustajapalautteen ja näkemysten perusteella, jotka on kerätty APEXin ja Concur®:n TripIt®:n, maailman parhaaksi arvioidun matkanjärjestämissovelluksen, kumppanuuden kautta. Vuoden 2024 palkintoja varten matkustajat arvioivat lähes miljoona lentoa yli 600 lentoyhtiön yli 600 lentoyhtiöltä eri puolilta maailmaa viiden tähden asteikolla. APEX Five Star- ja Four Star Airline Awards -kilpailut sertifioidaan riippumattomasti ammattitaitoisen ulkopuolisen tarkastusyrityksen toimesta.