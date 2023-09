Kainuun ELY-keskus on antanut Kontion koulua koskevan vaarantamiskieltopäätöksen

Kainuun ELY-keskus on antanut Kontion koulua koskevan rakennusperintölain mukaisen vaarantamiskiellon. Vaarantamiskielto on määrättävä aina, kun suojelun turvaaminen sitä edellyttää. Jos vaarantamiskielto ei riittävällä tavalla turvaa rakennuksen säilymistä, voi ELY-keskus antaa vaarantamiskieltoa täydentäviä määräyksiä. Tällaisia ovat muun muassa rakennuksen arvoa vahingoittavan toiminnan ja sen vaatimien teknisten ratkaisujen toteuttamisen kieltäminen.

Kuhmon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että Kontion koulu jätetään heti kylmilleen. Kainuun ELY-katsoo toimenpiteen heikentävän rakennuksen kuntoa. Kontion koulun rakennussuojeluprosessi on kesken ja ennen lainvoimaista päätöstä kunnossapitämisessä on otettava huomioon rakennussuojelun tarkoitus.

Kainuun ELY-keskuksen on tehtävä päätös vireillä olevaan rakennussuojeluasiaan kahden vuoden kuluessa vaarantamiskiellon tiedoksi antamisesta. Kainuun ELY-keskus toteaa, että rakennussuojelu on toteutettava asemakaava-alueella ensisijaisesti kaavoituksen turvin. Kontion koulun alueen asemakaava ei vielä ole saanut lainvoimaa. Hyväksytystä asemakaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.