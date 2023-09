Kangasalan liikunta- ja hyvinvointikeskushanke käynnistyy

Yli 1000 neliömetrin palloiluhalli tarjoaa monipuoliset puitteet suurimpien palloilulajien harrastamiseen. Se on jaettavissa kolmeen lohkoon, mikä mahdollistaa hallin monipuolisen käytön. Palloiluhalliin tulee myös kokoon ajettava katsomo, joka tarjoaa istumapaikat noin 500 hengelle. Lisäksi hallin yhteyteen tulee pieni kahvio, jota seurat voivat hyödyntää esimerkiksi turnauksissa.

Kaupungin liikuntapalvelut odottaa innolla uuden keskuksen avaamista ja korostaa sen merkitystä kaupungin liikuntatarjonnan kehittämisessä. ”Kangasalan liikunta- ja hyvinvointikeskus on merkittävä lisäys kaupungin sisäliikuntamahdollisuuksiin. Isoista sisäliikuntatiloista on ollut Kangasalla puute. Yhdessä vasta valmistuneen Lamminrahkan yhtenäiskoulun liikuntasalin ja tulevan Ruutanan uuden koulun liikuntasalin kanssa sisäliikunnan olosuhteet paranevat huomattavasti Kangasalla”, kertoo liikunnan palvelukoordinaattori Jarno Schutskoff.

”Liikkuva ja harrastava Kangasala, ja monipuolisen harrastustoiminnan mahdollistaminen, kuuluvat myös uuden kaupunkistrategian tavoitteisiin”, vapaa-aikajohtaja Marke Vornanen lisää.

Liikunta- ja hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan runsaasti käyttöaikoja kaupunkilaisille. Päiväkäyttö on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, koulujen ja liikuntapalveluiden käyttöön. Iltakäyttö on avoinna eri lajien harrastajille ja seuroille klo 16–22. Käyttövuorojen hallinnoinnista vastaa Kangasalan liikuntapalvelut.

GOGO Express on vuonna 2008 perustettu kotimainen perheyritys, jonka omistajana toimii toimitusjohtaja Hannu Vähätalo perheineen. Omistajuudessa on parhaillaan menossa sukupolven vaihdos. Yrityksen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa vuodessa ja kuntosalit työllistää noin 100 henkilöä.

GOGOn operatiivinen johtaja Harri Ilvonen kertoo ”Kuntosali on tarkoitus varustaa kaiken ikäisille sopivaksi, niin vasta alkajille kuin kokeneemmille kävijöille. Hinnoittelulla pyritään madaltamaan kynnystä aloittaa kuntosaliharjoittelu. Tiloista on tarkoitus saada viihtyisiä ja valoisia. Uuteen kuntosaliin tulee iso ikkunaseinä, jolla pyritään lisäämään viihtyisyyttä.”

Kuntosalille kuljetaan samaan tapaan kuin muihin GOGOn keskuksiin. Asiakas saa kulkukortin, jolla pääsee kulkemaan aukioloaikojen puitteissa. Keskuksen on tarkoitus olla avoinna jokaisena päivänä aamuvarhaisesta ja iltamyöhään, jolloin myös henkilökunta on paikalla.

Hankkeen pääurakoitsija on Teräselementti Oy. Teräselementti on vuonna 1964 perustettu perheyritys, joka toimii jo kolmannessa sukupolvessa. Teräselementti on erikoistunut halli- ja julkisivurakentamiseen sekä toimitilarakentamiseen. ”On hienoa päästä toteuttamaan uutta liikuntahallia Kangasalan kaupungille sekä GOGO:lle. Käyttäjät ovat alusta asti olleet sitoutuneita hankkeeseen, joka on mahdollistanut kustannustehokkaat ja toimivat ratkaisut kaikille osapuolille. Teräselementin pitkä kokemus toimitilarakentamisesta mahdollistaa laadukkaan ja ripeän toteutuksen”. kommentoi Juho Viitala.