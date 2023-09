Lausunto Otanmäki Mine Oy:n ilmeniitin talteenotto -hankkeen arviointiohjelmasta valmistunut

Otanmäki Mine Oy on käynnistänyt ilmeniitin talteenottohankkeen. Hankkeessa on käynnissä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-menettely, jossa Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristöön.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä.

Esillä oleva hankealue sijoittuu Kajaaniin Otanmäen taajaman pohjoispuolelle, vanhan kaivoksen rikastushiekka-altaan ympäristöön. Hankkeessa suunnitellaan ilmeniitin ja magnetiitin tuottamista Otanmäen vanhan kaivoksen alueelle varastoidusta rikastushiekasta. Rikastushiekka-altaan pinta-ala on 145 hehtaaria.

Kyseessä on hankealueen lähihistoriaan nähden uusi teollinen toiminta. Hankkeessa hyödynnetään vuonna 1985 suljetun kaivoksen toiminnan aikana muodostunutta rikastushiekkaa.

Ilmeniitin talteenottohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan kolmea erilaista toteutusvaihtoehtoa hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi. Toteutusvaihtoehdoissa hankealueelle rakennetaan rikastamo, jossa hyödynnetään vanhan rikastushiekka-altaan sisältämää rikastushiekkaa. Toteutusvaihtoehdot eroavat toisistaan rikastuksessa muodostuva rikastusjätteen läjittämispaikan, erilaisten teknisten ja ympäristövelvoitteisiin liittyvien yksityiskohtien osalta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 24.8.2023 saakka. Kuulemisessa arviointiohjelmasta annettiin seitsemäntoista lausuntoa.

Lausunnoissa nousivat esiin etenkin vaikutukset Otanmäen lintuvesialtaaseen ja purkuvesistöön, pölyvaikutukset, hankkeen yhteisvaikutukset tuulivoimahankkeiden kanssa ja liikennevaikutukset. Myös hankkeen myönteiset vaikutukset Otanmäen elinvoimaan, aluetalouteen ja kiertotalouteen nousivat lausunnoissa esille.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta kuukauden kuluttua nähtävillä olon päätyttyä. Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan, että arviointiohjelmassa on tunnistettu asianmukaisesti keskeiset ympäristövaikutukset. Tässä hankkeessa Keskeisimmiksi ympäristövaikutuksiksi on arviointiohjelmassa esitetty toiminnan aiheuttamat vaikutukset liikenteeseen ja sitä kautta lähialueen melutasoihin, vesistö- ja maisemavaikutukset ja vaikutukset väestön elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Yhteysviranomainen on lausunnossaan todennut arviointiohjelman täyttävän ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön vaatimukset, ja että arviointiohjelmassa on tuotu tarpeellisessa määrin esille YVA-lain osoittamat tiedot. Yhteysviranomainen on kuitenkin esittänyt arviointityöhön joitakin tarkennuksia arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi. Tarkennuksia on esitetty muun muassa vesienhallinnan selvittämiseen, pohjavesivaikutusten, luontovaikutusten ja alueella olevien nykyisten kaatopaikkojen vaikutusten selvittämiseen sekä rikastushiekan ja uusien rikastushiekka-altaiden ominaispiirteiden määrittämiseen.

Hankevastaava jatkaa ympäristövaikutusten arviointia ja hankkeen suunnittelua arviointiohjelmasta annetun ELY-keskuksen lausunnon perusteella. Seuraavassa vaiheessa hankevastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka tulee aikanaan yleisön nähtäville.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla.