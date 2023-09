Kotipizzan Ilmastolaskuri palkittiin kansainvälisesti innovatiivisuudesta

Jo toista kertaa Brysselissä järjestetyssä European Franchise Awards -kilpailussa palkittiin franchisetoimijoita eri puolilta Eurooppaa. Kotipizza sai jaetun ykkössijan innovaatioista ja vastuullisuudesta myönnettävässä Innovation & Sustainability -sarjassa. Voiton Kotipizzan kanssa jakoi gourmetruokaan ja -juomaan erikoistunut saksalainen kauppaketju vomFASS.

’’Vastuullisuuden merkitys franchisetoiminnassa on huomattu myös kansainvälisesti. Upeaa, että Kotipizzan pitkäjänteinen vastuullisuustyö tunnustetaan tällä tavalla’’, Kotipizza Groupin vastuullisuuspäällikkö Sara Anttila kommentoi.

Kotipizzan Ilmastolaskurilla asiakas voi laskea kaikkien pizzojen ja ruoka-annosten hiilijalanjäljen. Listalla olevien pizzojen lisäksi laskurilla voi kokeilla esimerkiksi sitä, miten eri täytteiden vaihtaminen vaikuttaa pizzan hiilijalanjälkeen. Dynaaminen laskuri on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Ilmastolaskuri on osa Kotipizzan ilmastotyötä, jonka tavoitteena on tehdä ketjun ruokatuotteista ilmastoneutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

’’Ilmastolaskurin voitto on myös voitto suomalaisille kuluttajille, joiden ymmärrys vastuullisen toiminnan merkityksestä on jo erinomaista. Ilmastolaskuri tekeekin meille kaikille helpoksi tehdä hyviä valintoja pizzaa syödessämme’’, Anttila jatkaa.

Suomalaiset franchisetoimijat menestyivät kilpailussa hyvin. Alina oli ehdolla Vuoden franchisingketjuksi, Sp-koti-ketjun Tanja Heinonen oli ehdolla Vuoden franchisingyrittäjäksi ja Staria oli ehdolla Special Award for Services to Franchising -sarjassa. FranCon Franchise Consultingin perustaja Henri Laakso taas nimitettiin European Franchising Hall of Famen kunniagalleriaan. Toista kertaa järjestetyssä kilpailussa jaettiin palkintoja seitsemässä sarjassa.

European Franchise Awards -kilpailu on European Franchise Federationin järjestämä ja kilpailun finaali järjestettiin 21.9.2023. Lisätietoja kilpailusta ja voittajista: https://eff-franchise.com/awards/

