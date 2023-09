Suomalaisten suhtautuminen asunnon omistamiseen vaihtelee sukupuolen ja iän mukaan

Asunnon omistaminen on suomalaismiehille tärkeämpää kuin naisille. Suomalaismiehistä lähes joka kolmas kokee, että oma koti pitää jossain vaiheessa omistaa, kun naisista noin kymmenys ajattelee samoin. Kaikkein tärkeintä oman asunnon hankinta on kuitenkin nuorille: 18–24-vuotiaista yli 35 prosenttia on sitä mieltä, että oma koti tulee omistaa. Vastaavasti yli 65-vuotiaista samoin kokee vain 20 prosenttia. Tämä selviää asuntolainoihin keskittyneen Bluestep Bankin IRO Researchilla teettämästä tuoreesta tutkimuksesta.