Ville Niinistö: Kestävyysajattelusta ei voi poimia rusinoita pullasta

Niinistö kertoo oppineensa kolmen vuoden aikana vaimonsa kanssa paljon Suomen lapsettomuushoitojen syntyvyyden tilanteesta, myös saatuaan sadoilta ellei tuhansilta ihmisiltä viestejä omasta tilanteestaan tahattoman lapsettomuuden vaikeuksissa.

– Politiikka on asettanut tosiasiassa esteitä ihmisten lapsihaaveiden ja toiveiden toteuttamiselle, samaan aikaan kun poliitikot patistelevat nuoria ja etenkin naisia syyllistävän sävyisellä keskustelulla hankkimaan lapsia. Lapsettomuuden hoito tarvitsee priorisointia julkisen vallan päätöksissä, ja niiden tekeminen vaatii päättäjiltä yhteiskunnallista näkemystä ja empatiaa. Molemmista näyttää olevan tällä hallituksella pulaa, Niinistö sanoo.

– Sijaissynnytys on tehtävä lailliseksi niille, joille kohtuperäisistä syistä muuta vaihtoehtoa ei käytännössä ole. Sosiaali- ja terveydenhuollon kriisi on ratkaistava tavalla, jossa ihmiset saavat ajoissa parempaa ja laajempaa tukea - myös lapsettomuuden hoidossa. On yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa ja ihmisille inhimillisempää hoitaa ihmisiä ajoissa kuin antaa tilanteen kärjistyä, ja tämä pätee moneen muuhunkin terveyskysymykseen, Niinistö sanoo.

Niinistö ottaa kantaa myös Suomen hallituksen leikkauksiin nuorilta ja opiskelijoilta.



– Opintotuki ja siihen liittyvä asumistuki ovat osa koulutuspanostusta, jokaisen nuoren oppimispotentiaalin ja oman oppimispolun tukemista. Siitä nyt rajusti leikataan. 4000 nuorta jää ilman apua, jos etsivästä nuorisotyöstä leikataan nyt suunnitellusti. 2000 nuorta jää ilman tukea, jos työpajatoiminnasta leikataan, Niinistö sanoo.

– Tätä tarkoittaa käytännössä kokoomuksen lupaama koulutuksen ”erityissuojelu”. Mitä tapahtuu muualla maailmassa samaan aikaan? Monet muut maat panostavat jatkuvasti lisää koulutukseen, varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen ja tutkimukseen asti, Niinistö toteaa.

Niinistö puhuu myös siitä, miten eri puolueiden kestävyysajattelu näkyy hänen työssään Euroopan parlamentissa.

– Kestävyysajattelu on kokonaisvaltaista, eikä siinä voi poimia rusinoita pullasta. Euroopan tasolla olen nähnyt sen, että kokoomus ja sen eurooppalainen puolueryhmä EPP vastustaa useita tehokkaita ilmastotoimia, toisin kuin suomalainen elinkeinoelämä, Niinistö sanoo.



Niinistön mukaan kokoomus ja EPP ovat yhä enemmän alkaneet liittoutua laita- ja äärioikeiston kanssa vastustamaan tehokkaita ilmasto- ja luontotoimia, koska ne ajattelevat saavansa näin enemmän ääniä oikeistolaisen talouspolitiikan tueksi. Esimerkkinä Niinistö nostaa europarlamentin äänestyksen kriittisten raaka-aineiden tulevaisuutta koskevasta lakiesityksestä.



– Kokoomuksen EPP-ryhmä keskittyi lähinnä ajamaan helpotuksia kaivosten ympäristölupien myöntämiselle paikallisten ympäristöriskien kasvattamisen uhalla vesistöillemme, ilmanlaadullemme ja arvokkaille luontoalueillemme, Niinistö sanoo.



– Vaikka Vihreät saivat parlamentin kantaan merkittäviä parannuksia ja torjuimme EPP-ryhmän pahimmat ehdotukset parlamentin kannasta, Suomen Vihreät äänestivät yhä esitystä vastaan: halusimme osoittaa sitä että vihreää siirtymää ei voi tavoitella lisäämällä riskiä paikalliselle luonnolle tai alkuperäisväestö saamelaisille, Niinistö päättää.



Puhe kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/ville-niiniston-puhe-puoluevaltuuston-kokouksessa-23-9-2023/