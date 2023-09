Atte Harjanne: Vain riittävä suojellun luonnon määrä ja laatu voi pysäyttää luontokadon

Harjanne muistutti, että tämä kesä oli selkeästi maapallon kuumin koskaan mitattu.

– Ilmastonmuutosta on siis hillittävä paljon entistä tehokkaammin. Sitä ei kuitenkaan ole järkeä tehdä luonnon kustannuksella. Kummankaan haasteen edessä ei ole varaa taka-askelin, Harjanne muistutti.

Harjanne nosti esiin biologi Edward O. Wilsonin ratkaisuehdotuksen luontokadon pysäyttämiseen, jonka mukaan meidän tulisi säästää puolet maapallosta luonnolle.

– Kuulostaa ehkä hurjalta, mutta on itse asiassa varsin perusteltu arvio siitä mittakaavasta, jonka luonnon monimuotoisuuden turvallinen varjelu vaatii. EU:n biodiversiteettistrategiassa tavoite on 30 %, josta 10 % tiukasti suojeltua. Olennaista on tietysti sekä määrä, että laatu: luontotyyppien kattavuus, alueiden kytkeytyneisyys.

– Riittävään suojeluun on siis vielä matkaa, mutta jokainen uusi kansallispuisto, ennallistettu suo, suojeltu ikimetsä ja purettu pato on askel oikeaan suuntaan. Näiden askelien puolesta me teemme työtä, Harjanne linjasi.

Vihreät haluavat Harjanteen mukaan asettaa luontohaitoille riittävän hinnan.

– Luonnonvarojen käyttämisen kustannusten tulee kannustaa säästeliääseen luonnonvarojen käyttöön ja ohjata sen tuottavampaan, arvokkaampaan hyödyntämiseen. Ja kun arvokasta luontoa kuitenkin väistämättä turmellaan, sitä pitää kompensoida muualla, Harjanne esitti.

Harjanne myös nosti esiin, että yrityksissäkin luonnon rajallisuus ymmärretään päivä päivältä paremmin.

– Politiikan pitää antaa selvä näkymä siitä, että tulevaisuuden voittajat ovat niitä, jotka pitävät tulevaisuudesta huolta. Markkinat ovat tehokas työkalu myös luontokadon taklaamisessa - kunhan ne tosissaan ja rohkeasti valjastetaan siihen eikä päinvastaiseen. Se on myös luontoa arvostavan maanomistajan etu, Haranne sanoi.

– Viime kaudella vihreiden ministereiden johdolla tehdyt historialliset panostukset luonnonsuojeluun hallituksessa vaihtuvat nyt työhön oppositiossa noiden panostusten puolustamiseksi ja uusien tekojen kirittämiseksi. Vihreät ei ole vain ympäristöpuolue, mutta olemme johtava, osaava ja ytimeen asti luonnon arvon ymmärtävä puolue. Ja sellaista tarvitaan yhä, ja ehkä entistäkin enemmän. Ekologinen kestävyys on edellytys kaiken politiikan uskottavuudelle, Harjanne linjasi.





