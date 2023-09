Keskustan varapuheenjohtajaksi on valittu Hilkka Kemppi

Keskustan puoluesihteeriksi on valittu Antti Siika-Aho 23.9.2023 17:36:45 EEST | Tiedote

Keskustan puoluesihteeriksi on valittu Antti Siika-Aho Keskustan uusi puoluesihteeri on filosofian maisteri, yhteiskuntasuhdepäällikkö Antti Siika-Aho. 37-vuotias Siika-Aho on kotoisin Helsingistä ja syntyjään Haapajärveltä. Aiemmin hän on toiminut mm. elinkeinoministerin erityisavustajana sekä Suomen Keskustanuorten pääsihteerinä. Hänen nykyinen työnantajansa on Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, jossa hän toimii yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Ylimääräisessä puoluekokouksessa käydyssä puoluesihteerin vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Pirkko Ala-Hemmilä 105 Pauliina Maukonen 363 Antti Siika-Aho 670