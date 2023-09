Keskustan puoluesihteeriksi on valittu Antti Siika-Aho

Annika Saarikko: Purran budjetti on vahvoista välittävä puolen Suomen budjetti 25.8.2023 15:47:30 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriön budjetti- ja menokehysehdotuksien julkaisu palauttaa politiikkaa perusasioihin. Se on tarpeen. Ajat huutavat vakautta ja ennustettavuutta. Työttömyys ja konkurssien määrä ovat kasvussa. Hätkähdyttävää oli kuulla Purran vähättelevän näitä huonoja uutisia. Samaan aikaan moni miettii kodeissa ja työpaikoilla, onko töitä, pysyykö yritys pystyssä ja tuleeko arjessa toimeen. Hallituksen pitäisi puuttua huononevaan tilanteeseen tässä ja nyt. Suhdanteen kehitystä on seurattava tarkkaan eikä sitä saa hallituksen omin päätöksin heikentää. Päämäärä on yhteinen. Taloutta pitää vahvistaa, jotta hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan. Valtiovarainministeriö kertoi perjantaina, että uusi hallitus ottaa sittenkin velkaa suunnilleen saman verran kuin koronan ja sodan ympäristössä toiminut edeltävä hallitus. Tilanteesta on syytäkin olla huolissaan. On väärä valinta heikentää ja keskittää suomalaisten lähipalveluja sekä leikata ihmisiltä, jotka ovat valmiiksi heikoimmilla – ja samaan