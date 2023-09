Pohjan kruunu – talvesta, tieteestä ja ikiaikaisista ihmeistä

Runoa draamasta – Hyde Hytin Esitys joksikin 15.9.2023 12:48:42 EEST | Tiedote

ESITYS JOKSIKIN on draamaa ja runotekstiä esitystekstikontekstissa. Kenellä on näyttämön valta ja miksi? Kuka määrittelee kenet? Kuka luulee päättävänsä, käyttävänsä ääntä? Mitä muuta luovuus on kuin uskallusta olla oma itsensä? Mistä syntyy hauraus ja miksi sille pitää olla sijansa? Kaikkia meitä vaivaavat kysymykset.