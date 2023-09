Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen

Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen täytäntöönpanon kieltämiseksi koskien tietosuojavaltuutetun päätöstä kieltää Yango-taksipalvelua siirtämästä henkilötietoja Suomesta Venäjälle 31.8.2023 13:52:05 EEST | Tiedote

Tietosuojavaltuutettu on 4.8.2023 antanut Ridetech International B.V.:lle ja Yandex LLC:lle määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirtäminen Venäjälle ja lopettaa kerättyjen henkilötietojen käsittely. Tietosuojavaltuutetun antama väliaikainen määräys tulee voimaan 1.9.2023 ja on lähtökohtaisesti voimassa 30.11.2023 saakka. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Venäjällä 1.9.2023 alkaen voimaan tuleva lainsäädäntöuudistus heikentää merkittävästi Yango-taksipalvelua käyttävien henkilötietojen suojaa. Ridetech International B.V. ja Yandex LLC ovat valittaneet tietosuojavaltuutetun päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaatineet päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asiaa koskevat valitukset on hallinto-oikeudessa ratkaistu. Hallinto-oikeus on tänään antamallaan välipäätöksellä hylännyt Ridetech International B.V.:n ja Yandex LLC:n vaatimukset tietosuojavaltuutetun päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Hallinto-oikeuden antamaan välipäätökseen saa