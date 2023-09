Hallintoneuvosto: Investoinnit aurinkovoimaan tärkeitä Järvi-Suomen energiaturvallisuudelle

Konsernin biopolttoaineita käyttävän voimalaitoksen ja kahden vesivoimalaitoksen tuotanto kattaa vain noin 7 prosenttia toiminta-alueen sähkön kulutuksesta vuositasolla. Tämä tarkoittaa korostunutta riippuvuutta Suomen kantaverkon kautta saatavasta muualla tuotetusta sähköstä. Tämä on aluetaloudellinen kysymys huoltovarmuusnäkökulmien lisäksi.

Alueen sähkön tuotantoa nostetaan nyt isoilla aurinkovoimalaitoksilla. Toteuttaja näissä projekteissa on konsernin tytäryhtiö Solarigo Systems Oy. Sulkavalla 5 MW laitos on jo kaupallisessa käytössä, ja Juvan 5 MW aurinkovoimalaitos on rakenteilla aivan valtatie VT5 varteen. Hankekehityksessä on lisäksi Hirvensalmen 5 MW hanke, sekä Pertunmaan Kuorttin 13 MW hanke, joka odottaa investointipäätöksen edellytyksenä olevaa valtion tukiratkaisua. Toteuduttuaan nämä aurinkovoimahankkeet nostavat alueen sähköomavaraisuuden lähelle kymmentä prosenttia.

Suurten aurinkovoimaloiden ohella Järvi-Suomen Energia Oy:n jakeluverkkoon kytkettynä on pieniä aurinkovoimaloita asiakkaiden kiinteistössä teholla mitattuna jo 24,5 MW. Tämä on enemmän kuin alueella olemassa olevat sekä suunnitellut aurinkovoimalat yhteensä. Kaikkiaan näitä pienvoimalaitoksia on verkkoon kytkettynä elokuun lopussa 3 347 ja niiden tuotanto kattaa kokonaisuudessaan jo yli kaksi prosenttia alueen vuositason sähkön kulutuksesta.

-Alueen asiakkaiden itse toteuttamien kiinteistökohtaisten pienaurinkovoimaloiden tuotanto on jo merkittävä tuotantoteho. Tällä on kasvava merkitys myös huoltovarmuusnäkökulmasta. Alueen energiaturvallisuus kehittyy hyvin suurten voimaloiden sekä aktiivisten kuluttajien investoimien pienvoimaloiden myötä, Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Käynnissä myös tuulivoimahankkeita

-Tuulivoimahankkeiden toteuttamisessa toivomme löytävämme keinoja toteuttaa hankkeet sopusoinnussa Puolustusvoimien tutkatoiminnan tarpeiden, sekä alueen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmien kanssa. Nyt se ei ole ollut helppoa. Itse koemme olevamme hyvällä asialla päästöttömän sähköntuotannon investointien kehittämisessä alueellamme, Tykkyläinen toteaa.

Aurinko- sekä tuulivoimalat tuovat energiaturvallisuuden lisäämisen lisäksi alueelle työtä sekä kiinteistöverokertymää alueen kunnille.

Suur-Savon Sähkö Oyn hallintoneuvosto oli tutustumassa Sulkavan Sun Sulkavan aurinkovoimalaitokseen 19.9.2023. Sulkavalla pidetyssä kokouksessaan hallintoneuvosto sai toimitusjohtaja Tykkyläiseltä tilannekatsauksen aurinkovoiman ajantasaisiin investointimahdollisuuksiin, sekä Suomen hallitusohjelman vaikutuksiin energiatoimialan toimintaedellytyksiin.

Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto käsitteli myös hallinnointikoodin kehittämistä osana jatkuvaa hyvän hallintotavan kehittämistä.