Nimbnet, Kempower ja Virta lanseerasivat ensimmäisen julkisen pikalatausaseman Ruotsin GotlandRingillä

Virta Global oli keskeisessä roolissa ensimmäisen julkisen pikalatausaseman avaamisessa maailman ekologisimmaksi nimetyllä kilparadalla Ruotsin GotlandRingillä, kun Top Gearin ensimmäistä vähähiilistä Speed Week -tapahtumaa vietettiin 31.8.–3.9.2023.

Radan Nimbnet-latausasema on integroitu Virran älykkääseen latausalustaan, ja siinä on ensimmäiset Kempowerin nestejäähdytteiset lataussatelliitit, jotka mahdollistavat jopa 400 kW:n latausnopeuden. Latausteho räätälöidään ajoneuvon ominaisuuksien mukaan, joten lataus on turvallista ja tehokasta sekä kuorma- että henkilöautoille. Yhteistyö tekee pikalatauksesta helpommin saavutettavaa ja kätevää kaikille sähköauton kuljettajille.

"Me Nimbnetillä uskomme, että sähköautojen lataaminen on jokamiehenoikeus. Siksi pyrimme varmistamaan, että lataus on kaikkien saatavilla, riippumatta siitä, ajaako suurta puoliperävaunua vai pientä henkilöautoa. GotlandRingin ansiosta voimme tarjota latausta myös loppuun asti viritetyille kilpa-autoille, mikä vie teknologiaa eteenpäin. Olen iloinen siitä, että saamme olla mukana demonstroimassa sähköautojen suorituskykyä, jollaista ei ole edes nähty polttomoottoriajoneuvoissa. Automaattiohjauksen professorina tiedän, että tämänkaltaiset saavutukset herättävät ihmisissä mielenkiintoa ja edistävät sähköistymistä. Se puolestaan auttaa saavuttamaan Nimbnetin tavoitteen nopeuttaa sähköistymistä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. On suurenmoista tehdä tämä yhteistyössä Virran, Kempowerin ja GotlandRingin kanssa", sanoo Nimbnet AB:n projektipäällikkö Torbjörn Nordling.

Yhteistyö nostaa ympäristötietoisen liikenteen riman yhä korkeammalle

Vastuullisuuden ja sähköisen liikenteen edelläkävijänä GotlandRing oli ihanteellinen paikka Top Gearin ensimmäiselle vastuulliselle Speed Week -tapahtumalle, joka järjestettiin samaan aikaan GotlandRingin 20-vuotisjuhlan kanssa. Tapahtuman sähköautot ladattiin 100-prosenttisesti paikan päällä tuotetulla uusiutuvalla energialla ja polttomoottorit toimivat biopolttoaineella. Uraauurtava tapahtuma todistaa, että moottoriurheilu voi olla ympäristön kannalta vastuullista.

"Yhdessä Virran ja Nimbnetin kanssa saimme tämän pohjoismaisen yhteisponnistuksen onnistuneesti toteutettua hyvin lyhyessä ajassa, juuri sopivasti Top Gearin Speed Week -tapahtumaan. Nyt kaikki GotlandRingin kilparadalla vierailevat sähköautoilijat voivat kokea DC-pikalatauksen parhaimmillaan. Kempowerin nestejäähdytteiset satelliitit mahdollistavat kompromissittoman latauskokemuksen. Suuren lataustehon lisäksi käyttökokemus on erittäin miellyttävä, alkaen kaapelin helposta käsittelystä aina intuitiiviseen käyttöliittymään, jossa käyttäjiä ohjataan koko latausprosessin ajan. He voivat seurata latausta QR-koodilla varustetulla mobiilinäkymällä", sanoo Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva.

Virta otti vetovastuun uuden latausaseman lanseeraamisesta ennätysajassa ja oli yhteydessä loppukäyttäjiin, tuotepäälliköihin, laitevalmistajiin ja tavarantoimittajiin. GotlandRingin latausasema on osa Virran laajaa roaming-verkostoa, joka käsittää 400 000 latauspistettä ja mahdollistaa 500 000 sähköautoilijalle lataamisen nykyisten maksuratkaisujen avulla.

"Nopeimman julkisen laturin käynnistäminen Skandinavian suurimmalla kilparadalla on osoitus sähköistämisen kasvusta autourheiluharrastajien puolelta julkiselle puolelle. On ilo työskennellä EV-alan edelläkävijöiden kanssa ja palvella Top Gearin kaltaista tunnettua toimijaa, joka muuttaa perinteisen urheilulajin tulevaisuutta sähköisemmäksi. Tämä on vasta ensimmäinen askel, ja odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan yhdessä kohti vihreämpää tulevaisuutta", sanoo Virta Scandinavian maajohtaja Martin Lundgren.

