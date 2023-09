Kirjallisuuden maailmantähti Paolo Giordano kirjamessuille – romaani Tasmania julkaistaan

Paolo Giordano on vuonna 1982 syntynyt moninkertaisesti palkittu italialainen kirjailija ja fyysikko. Giordanon ensimmäinen romaani Alkulukujen yksinäisyys julkaistiin 40 kielellä ja palkittiin Strega-palkinnolla, ja siitä tehtiin elokuva. Edellinen romaani Jopa taivas on meidän sai myös ylistystä, ja muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti teoksesta näin: "Giordano rakentaa romaaninsa taiturillisesti. Lukuja on vain seitsemän, ja jokaisen jälkeen voi otaksua, että tämä oli nyt tässä, kaikki kivet käännetty. Vaan aina kuin taianomaisesti sikiää uusi alku, joka tarkentaa ja laventaa niin henkilöiden keskinäisiä välejä kuin yhteiskunnankin jännitteitä sekä avaa uusia."

Nyt suomeksi julkaistava romaani Tasmania on ehdolla Ranskan suurimman palkinnon, Prix Feminan, saajaksi. Kirjailijalle ominaiseen tyyliin romaani kertoo yhtä aikaa monesta asiasta spektrin lailla. Teemoja ovat ainakin tulevaisuus, ilmastonmuutos, lapsettomuus, fysiikka, poliittinen muutos – ja ihmisyys. Giordanolle tyypilliseen tapaan romaani on kuitenkin sujuvalukuinen. Kirjan on suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä.

Tasmanian päähenkilö Paolo, kirjailijan alter ego, on elinvoimainen nuori mies, joka uskoo, että tiede antaa hänelle kaikki vastaukset. Paolo matkustaa Pariisiin, jossa hän tutustuu pilvien muotoja tutkivaan professori Novelliin. Hän herää ymmärtämään paitsi tieteen ja ilmaston kriisin myös sen, että hänen elämänsä kaikki osa-alueet – perhe, ystävyyssuhteet – ovat yhtä lailla kriisissä. Paolo Giordanon ääni onnistuu olemaan samalla selkeä ja heijastava, ironinen ja lempeä. Hän yhdistää tarinan, runouden ja tieteen sekä puhuessaan pilvistä että atomipommeista.

Paolo Giordano väitteli hiukkasfysiikasta Torinon yliopistossa 2010. Nyt hän asuu vaimonsa kanssa Roomassa. Hän on myös HBO-sarjan We Are Who We Are luoja ja toinen kirjoittaja Luca Guadagninon kanssa.

Paolo Giordano vierailee lauantaina 28.10. Helsingin kirjamessuilla. Hän on haastateltavana Hakaniemi-lavalla klo 11.

Lisätiedot: Nora Varjama

Paolo Giordano: Tasmania

Suomentanut Leena Taavitsainen-Petäjä.

Äänikirjan lukee Mikko Toiviainen.