Turun Kirjamessut alkavat perjantaina – luvassa kirjailijatähtiä, kantaaottavia keskusteluja ja tanssia

Turun Kirjamessut tarjoaa ohjelmaa seitsemällä eri lavalla. Ohjelmanumeroita on noin 300, esiintyjiä yli 500. Näytteilleasettajia osallistuu messuille satakunta. Mukana on isoja ja pieniä kustantamoita, kirjakauppoja ja antikvariaatteja sekä kirja-alan järjestöjä ja yhdistyksiä. Kirjoja pääsee ostamaan messuhinnoin, ja paikalla olevat kirjailijat myös signeeraavat kirjojaan. Messuilla on Meet&Greet-kohtaamispaikka, jossa on mahdollista tavata esiintyjiä ja saada kirjavinkkejä kirjasomettajilta.

”On erityisen mukavaa, että Meet&Greet-alueen kautta saamme lisättyä yhteisöllisyyttä myös lukemiseen, toteaa Turun Messukeskuksen toimitusjohtaja Marja Pekkanen. ”Lukijat pääsevät näkemään henkilön, joka on koskettanut heitä sanojen kautta ja kirjailijat pääsevät kohtaamaan yleisönsä. Näitä kohtaamismahdollisuuksia on nykypäivänä yllättävän vähän ja kohtaamismediana messut voivat mahdollistaa tämän.”

Kirjamessut kokoaa yhteen kuumimmat kirjailijanimet ja tunnetuimmat puhujat

Turun Kirjamessuilla esiintyy laaja joukko tänä vuonna kirjan julkaisseita kotimaisia kirjailijoita. Lavalle nousevat mm. Kjell Westö, Anna Kortelainen, Tuomas Kyrö, Stella Harasek, Tommi Kinnunen, Juha Hurme, Antti Nylén, Sirpa Kähkönen, Satu Rämö, Arttu Tuominen ja Ann-Christin Antell.

Kirjamessujen ohjelma sisältää runsaasti tietokirjallisuutta ja keskusteluja, joissa pureudutaan tämän hetken painaviin yhteiskunnallisiin teemoihin aina tekoälystä ilmastokriisiin ja rasismista kielen valtaan. Tietokirjoista lavalla nähdään esimerkiksi Ville Jalovaaran runsaasti huomiota saanut Helsinki 1944 – taistelu pääkaupungista ja Kerttu Kotakorven Minun luontoni. Keskusteluihin osallistuu monia aikamme tunnetuimpia puhujia, kuten Sixten Korkman, Suvi Auvinen, Juha Kauppinen, Koko Hubara, Riina Tanskanen ja Elisa Aaltola.

Elämäkertateoksistaan tai muistelmistaan ovat puhumassa mm. Jenni Haukio, Risto Isomäki, Markku Aro, Katri Helena, Meiju Suvas ja The 69 Eyes -yhtye. Presidenttiehdokkaat Mika Aaltola, Pekka Haavisto, Olli Rehn ja Alexander Stubb kertovat kukin elämänsä tärkeimmistä kirjoista ja lukemisen merkityksestä.

Teemana tanssi

Turun Kirjamessujen poikkitaiteellisena teemana on tänä vuonna tanssi. Tanssi rytmittyy messuohjelmaan niin tanssiesityksinä kuin keskustelun aiheenakin. Suomalaisen tanssin ikoni Jorma Uotinen kertoo Maarit Tastulan haastattelussa elämänsä kirjoista, ja avajaisissa esiintyy tähtitanssija Minna Tervamäki.

Turkulainen nykytanssiryhmä ja tanssiteatteri Aurinkobaletti esittää otteen syksyn ensi-iltateoksestaan Matteus-passio, jonka on käsikirjoittanut Kauko Röyhkä. Tanssiteatteri Eri tuo lavalle Elementit-teoksen, joka pohjautuu Tiina ja Pirjo Lindforsin Luonnotar-kirjaan. Turku Youth Company puolestaan esittää Eino Leinon runoon perustuvan tanssiteoksen Sinä tanssit kuin rautalangalla. Teos käsittelee nuorta naista miehisen katseen kohteena, ja se esitetään vain tämän yhden kerran! Messuilla sulostuttavat myös Turun Seudun Tanssioppilaitoksen pienet lukutoukat.

”Kirjamessuilla kohtaa paljon tekijöitä niin kulttuurin, tieteen kuin politiikan alalta – sekä lavalla että messukäytävillä. Kirjoitetut teokset puhuvat meidän ajastamme ja yhteiskunnastamme, ja tällä kertaa tanssi on nostettu kirjallisuuden rinnalle ohjelmalavoilla, kertoo Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen. ”Suomalaiset sekä lukevat ahkerasti että käyvät tanssitunneilla. Annetaan tänä syksynä kirjojen liikuttaa meitä.”

Kirjasome näkyvästi esillä, samoin runous

Turun Kirjamessut tekee tänä vuonna entistä tiiviimpää yhteistyötä kirjasomen kanssa. Kirjagram tuottaa messuille kolme ohjelmanumeroa, joissa juhlitaan seksuaalisuutta, pohditaan kirjasomen merkitystä kirjoille ja kirjailijoille sekä sukelletaan klassikoihin. Kirjagramin kanssa keskustelemaan saapuvat kirjailijat Heidi Airaksinen, Silvia Hosseini, Elina Pitkäkangas, Tuomas Aitonurmi, Saara Turunen sekä toimittaja Laura Friman.

Runous on messuilla esillä monipuolisesti. Hyppää vain -teoksen kirjoittanut Kiira Korpi keskustelee kirjoittamisen opettaja Taija Tuomisen kanssa runouden voimaannuttavista vaikutuksista. Viron runouden kuningatarta Elo Viidingiä haastattelee Turun kulttuurijohtaja Anu Laitila. Messuilla nähdään myös omapäisen runoilijan Risto Ahdin 80-vuotishaastettelu. Häntä haastattelee runoilija, valtiotieteen tohtori Jenni Haukio.

Kirjamessuilla julkistetaan ensimmäistä kertaa myös Tanssiva karhu- ja Kääntäjäkarhu-runouspalkintojen ehdokkaat.

Samalla lipulla myös Turun Ruoka- ja Viinimessut sekä Levymessut

Samaan aikaan Turun Kirjamessujen kanssa järjestetään myös Ruoka- ja Viinimessut. Uutena ohjelmana messuilla nähdään kokkikisa, jossa ravintola-alan oppilaitokset kilpailevat vuoden 2023 ruokamessukokin tittelistä! Kokkikisa käynnistyy pe 29.9. klo 11, ja voittaja kruunataan päivän päätteeksi klo 15.30. Kilpailijoita haastattelee kisan organisoija keittiömestari Jesse Söderlund.

Lauantaina 30.9 ja sunnuntaina 1.10 Ruoka- ja Viinimessujen ohjelmalavaa isännöivät keittiömestarit Petteri Luoto ja Antti Vahtera. Heidän vieraakseen saapuu mm. keittiömestari Kari ”Kape” Aihinen, jolta on juuri ilmestynyt kirja Kape the Chef.

Lauantaina Ruoka- ja Viinimessuilla jaetaan myös palkintoja. Chaîne des Rôtisseurs Turku ry:n myöntämä Haarukka-palkinto jaetaan klo 12.45. Palkinto nostaa esiin paikallisia kokkeja ja salipuolen työntekijöitä. Turun Kirjamessujen ja Ruoka- ja Viinimessujen yhteinen tunnustuspalkinto Kirja à la Carte jaetaan klo 13.45. Palkinto myönnetään sellaiselle fiktiiviselle teokselle, jossa ruoka on näkyvässä roolissa.

Lauantaina 30.9. viinialueella on pidennetty aukioloaika klo 20 asti.

Kirjamessujen yhteydessä järjestetään myös Levymessut. Levyosasto on aiempaa laajempi ja tarjolla on tuhansittain vinyylejä, cd:itä, c-kasetteja, musa-dvd:itä, bändipaitoja ja musiikkikirjoja.

Turun Kirjamessujen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 29.9. klo 10.30–11.00 Messukeskuksen pressitilassa (pääsisäänkäynnistä heti oikealla). Tervetuloa!

Kirjamessujen koko ohjelma: www.kirjamessut.fi/ohjelma

Ruoka- ja Viinimessujen koko ohjelma: https://www.turunmessukeskus.fi/ohjelma/turun-ruoka-ja-viinimessut/

Liput edullisemmin verkkokaupasta: https://liput.messukeskus.fi/



Facebook: www.facebook.com/turunkirjamessut

Instagram: @turunkirjamessut

#turunkirjamessut