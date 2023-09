S-ryhmä kiihdyttää - palkkaa yli 100 uutta digiosaajaa

Nyt laskee suklaan, vessapaperin ja juustojen hinnat – S-ryhmä jatkaa kevään hinnanalennuksia 26.9.2023 09:19:43 EEST | Tiedote

Ruokaostoksia tekevien asiakkaiden mielissä on havaittavissa toivoa: S-ryhmän tuoreen asiakaskyselyn mukaan ruoan hintaa miettimään joutuvien kuluttajien määrä on kääntynyt pieneen laskuun ja samalla aiempaa harvempi on joutunut luopumaan jostain ruoasta. S-ryhmä helpottaa asiakkaiden arkea entisestään ja laskee tiistaina 26.9. noin sadan Xtra-tuotteen hintaa vieläkin edullisemmaksi. Hinnanlasku on jatkoa maaliskuulle, jolloin S-ryhmä laski lähes neljänsadan Xtra-tuotteen hintaa. Omien merkkien hintojen alennus tukee kuluttajien ostokäyttäytymistä: omien merkkien osuus on parin viime vuoden aikana kasvanut suomalaisten ostoskoreissa.