Luento kummitustarinoista Vapriikissa

Tampere 1918 -näyttely siirtyy verkkoon 22.8.2023 09:08:33 EEST | Tiedote

Vapriikin suosittu Tampere 1918 -näyttely sulkeutuu 3.9.2023. Näyttely on vuodesta 2008 alkaen saanut paljon kiitosta niin kävijöiltä kuin historian ja museoalan ammattilaisilta. Jo 15 vuotta esillä olleiden harvinaisten museoesineiden on päästävä huoltotauolle, ja myös näyttelytila on menossa remonttiin. Viimeisten viikkojen aikana museossa on luvassa yleisöopastuksia ja draamakierroksia näyttelyyn sekä Vapriikin kuva-arkiston luento.