Mars julkaisee Net Zero-tiekartan - tavoitteena vähentää päästöjä 50 % koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä

Mars-yhtiö on julkaissut The Mars Net Zero-tiekartan , joka tavoittelee kasvihuonekaasupäästöjen nettonollan saavuttamista koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Tiekarttaan sisältyy uusi Science Based Targets Initiativen tarkistama tavoite vähentää päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 lähtötasosta sekä lopullinen tavoite saavuttaa Net Zero vuoteen 2050 mennessä.

Yhtiö saavutti päästöhuippunsa vuonna 2018 ja on sen jälkeen vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 8 % eli 2,6 miljoonaa tonnia vuoden 2015 lähtötasosta, samalla kun se on kasvattanut liiketoimintaansa 60 %. Osana tiekarttaa Mars investoi yli miljardi dollaria ilmastotoimiin seuraavan kolmen vuoden aikana ja jatkaa taloudellisten resurssien sitomista tavoitteen edistämiseen siihen asti, että Net Zero saavutetaan. Alkaen maatiloilta joissa ruokaa kasvatetaan aina eläinlääkäriklinikoille asti joissa lemmikkejä hoidetaan, Mars ryhtyy välittömiin toimiin vähentääkseen päästöjä kaikilla liiketoiminta-alueillaan ja rakentaakseen parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille.

Tiekartta on saanut alkunsa YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) havainnoista, joiden mukaan aika on "nyt tai ei koskaan" ja on ryhdyttävä radikaaleihin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmastokatastrofin välttämiseksi.

Marsin pääjohtaja Poul Weihrauch sanoo: ”Vuosi 2050 voi tuntua kaukaiselta, mutta seuraavan seitsemän vuoden aikana saavuttamamme edistys on kriittistä. Sukupolveni yritysjohtajilla on kyky ja vastuu saada aikaan todellisia päästövähennyksiä ja ohjata liiketoiminta kohti nettonollaa vuoteen 2050 mennessä. Siksi Mars on sitoutunut vähentämään päästöjään­ 50 % vuoteen 2030 mennessä. Emme voi odottaa talouden paranemista vaan meidän on tehtävä investointeja, jotka tukevat liiketoimintaamme sekä tänään että tulevaisuudessa. Ilmastoinvestoinnit eivät ole valinta planeetan ja tuottavuuden tai ympäristön ja työllisyyden välillä. Kuluttajat ja sidosryhmämme haluavat selvästi molempia – ja niin myös me. Päästövähennyksiin sijoittaminen on järkevää liiketoimintaa ja on sekä ehdottoman välttämätöntä että saavutettavissa."

Poul Weihrauch jatkaa: ’’Yrityksiä on arvioitava – Mars mukaan lukien - ilmastotoimien todellisten tulosten eikä vain tehtyjen sitoumusten perusteella, aivan kuten yrityksien hallitukset ja sijoittajat arvioivat taloudellisten tulosten toimittamista talousennusteiden sijasta.’’

”Mars-yhtiön päästöjalanjälki maailmanlaajuisesti vastaa noin Suomen kokoisen maan päästöjä. Tavoitteenamme on vähentää päästöjä absoluuttisesti 50 % eli noin 15 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä, tähän mennessä saavutetun 8 %:n päästövähennyksien lisäksi’’, Marsin Suomen maajohtaja Hanna Pärssinen kertoo.

The Mars Net Zero-tiekartta sisältää suunnitelman siitä, kuinka Mars saavuttaa nettonollan. Lisäksi tiekartta toimii avoimena lähteenä, jota yritykset voivat hyödyntää ryhtyessään merkityksellisiin ilmastotoimiin. Tämä merkitsee kaikkien päästöjen huomioimista, tuloksien priorisointia lupausten edelle, edistymisen seurantaa välitavoitteilla, huomiseen vaikuttavien päätösten tekemistä sekä sen huomioimista, mitä korkealaatuiset hiilikrediitit eivät kata.

Mars tekee seuraavia toimia Net Zeron saavuttamiseksi:

• Siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan – muuttamalla tehtaiden, toimistojen ja eläinlääkäriklinikoiden energialähteitä, huomioimalla maanviljelijöiden käyttämän energian, tarkastelemalla ainesosien hankintaa ja huomioimalla jälleenmyyjien, kuluttajien ja lemmikkieläinten omistajien kotonaan käyttämän energian.

• Toimitusketjujen uudelleensuunnittelu metsäkadon estämiseksi – lisäämällä avainainesosien, kuten kaakaon, soijan ja naudanlihan läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä.

• Ilmastoälykkään maatalouden edistäminen – työskentelemällä viljelijöiden kanssa uudistavan maatalouden puolesta, optimoimalla hankintaa ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin.

• Reseptien optimointi – kehittämällä ilmastoystävällisiä ainesosia välipaloihin ja aterioihin sekä vaihtoehtoisia proteiinilähteitä lemmikkiruokaan.

• Logistiikan parantaminen ja optimointi – uudistamalla toimitusverkkoja sekä Marsin käyttämiä kuljetustapoja ja energialähteitä, esimerkiksi siirtymällä sähköisiin ajoneuvoihin tai hyödyntämällä mahdollista vihreää vetyä.

• Ilmastotoimien sisällyttäminen liiketoimintaan – sisällyttämällä ilmastotoimet hallintoon, liiketoiminnan suunnitteluun, osakkeenomistajia koskeviin tavoitteisiin, ylimmän johdon palkitsemissuunnitelmiin, investointien suunnitteluprosesseihin sekä fuusio- ja yritysostostrategiaan.

Jokainen, joka on kiinnostunut oppimaan lisää Marsin Net Zero - strategiasta ja tiekartasta voi ladata asiakirjan osoitteesta www.mars.com/netzero2050