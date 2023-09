Taavi Kassilalta ilmestyy uutuuskirja rakkaudesta

Kaikki tuntevat rakkautta. Ihmiset rakastavat toisiaan ja eläimet pienokaisiaan. Kaikki maailman uskonnot puhuvat rakkaudesta, aiheesta, josta on kirjoitettu ja sävelletty lukemattomia lauluja.

Elokuvaohjaaja, kirjailija, joogaopettaja Taavi Kassila täyttää 70 vuotta 6. lokakuuta 2023. Juhlapäivän kunniaksi häneltä ilmestyy Viisas Elämän kustantama teos Rakkauden monet kasvot elämän ehkä kaikkein tärkeimmästä asiasta, rakkaudesta.

Taavi Kassilan kaunis uutuusteos pohtii rakkauden korkeinta muotoa perehdyttäen lukijan sen moniin eri ilmenemismuotoihin ja tulkiten sitä, miten rakkaus näyttäytyy elämän eri osa-alueilla. Tuhansia vuosia vanhan sutra-tyylin inspiroima teos sisältää lyhyitä ajatelmia sekä niiden sisältöä avaavia tulkintoja. Kirjasta löytyvän meditaatioharjoituksen avulla lukijan on mahdollista lisätä rakkautta omaan elämäänsä.

”En itse asiassa tiedä, halusinko kirjoittaa rakkaudesta vai halusiko rakkaus, että minä kirjoittaisin tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta, jotta voisin oppia siitä lisää, saada uusia oivalluksia, syventää näkemystäni ja jotta voisin jakaa oppimaani toisille.” kertoo Kassila ja muistuttaa, että kaikki haluavat rakastaa ja tulla rakastetuksi. ”Rakkaus antaa elämällemme merkityksen ja sen puuttuminen elämästämme kuihduttaa meitä, tekee meistä yksinäisiä ja onnettomia”. Rakkaus on elämän tärkein asia ja sen taikasana, summaa Kassila.

Kaikille avoin kirjan julkistamisluento pidetään Forum Humanumin luentosarjassa 4. lokakuuta klo 18-20 Metsätalolla, Uudenmaankatu 40.

Haastattelupyynnöt voi sopia suoraan kirjailijan kanssa: taavi.kassila@gmail.com.

Taavi Kassila on joogan, meditaation ja joogafilosofian opettaja. Hän on kirjoittanut 25 kirjaa, joista Meditaation kultainen kirja (Viisas Elämä, 2021) valittiin vuoden 2021 rajatietokirjaksi.

Rakkauden monet kasvot ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 41.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.