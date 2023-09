Norrhydron uudelle tuotantolaitokselle myönnetty kultatason LEED-sertifikaatti

LEED-sertifiointi on yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä. Sertifioinnilla arvioidaan rakennuksen energiatehokkuuteen, ympäristöystävällisyyteen sekä käyttäjien hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. LEED-luokitus on ryhmitelty eri tasoihin, joista Norrhydrolle myönnetty kultataso on toiseksi korkein rakennuksille ylipäätään myönnettävä luokka.

Kestäviä valintoja suunnittelusta päivittäiseen toimintaan - Norrhydro pyrkii asettamaan uudet standardit vastuullisuudelle

Uuden tuotantolaitoksen ympäristövaikutukset ja hiilijalanjälki on otettu huomioon koko rakennusprosessin ajan, suunnittelusta läpi jokaisen rakennusvaiheen, mukaan lukien materiaalivalinnat ja rakennusjätteen käsittely. Yhtiö on sitoutunut minimoimaan oman toimintansa haitallisia ympäristövaikutuksia etsimällä tapoja vähentää tuotannosta syntyviä jätteitä, päästöjä ja vaikutuksia maaperään sekä käyttämällä energiaa, vettä ja muita resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti. Norrhydron uudessa tuotantolaitoksessa on investoitu energiatehokkaisiin järjestelmiin ja teknologiaan, joiden myötä tuotannon Co2 päästöjä on jo pystytty vähentämään 20 % vanhaan tuotantolaitokseen verrattuna.



Energiatehokkuus ja vedenkäyttö, LEED-sertifioinnin tärkeimmät kriteerit

Kiinteistön käyttämän energiamuodon vastuullisuudella on tärkeä rooli LEED-sertifioinnin arviointikriteeristössä. Norrhydron uutta tuotantolaitosta suunniteltaessa huomioitiin erityisesti energiantuotannon ja energian talteenoton kokonaisuus. Osa tuotannon tarvitsemasta energiasta tuotetaan aurinkoenergialla, mistä kertovat rakennuksen kattoa koristavat 1000 aurinkopaneelia.

Vastuullista energiaa aurinkopaneeleilla, Norrhydron tuotantolaitoksen katolla komeilee tuhannen aurinkopaneelin voimala.

Tuotantoprosessissa syntyvää hukkalämpöä, joka otetaan talteen tehtaan jäähdytysvesikierrossa, hyödynnetään paikallisessa kaukolämpöverkossa. Lisäksi rakennuksen katolle on asennettu ulkoilmasta lämpöä talteen ottava järjestelmä, joka mahdollistaa kaukolämpöverkon lämmöntuotannon lisäämisen. Sama järjestelmä tuottaa kuumaa lämmitysvettä myös tehtaan maalaamolle kesäkuukausina. Kaukolämpöverkon hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten energialähteiden käytön myös tulevaisuudessa samoin kuin energiantuotannon laajentamisen.

Rakennuksen älykäs kiinteistöautomaatio mahdollistaa talotekniikan hallinnan myös etänä ja koko järjestelmä on kytketty hälytyksineen jatkuvan valvonnan piiriin. Kiinteistöautomaatio edistää talon toimintojen energiatehokasta hallintaa, sillä järjestelmän avulla on helppo ajoittaa talotekniikan alasajo, kuten valaistuksen ja ilmastoinnin säätö, silloin kun rakennuksessa ei ole käyttäjiä. Myös tuotantolaitoksen vedenkulutusta seurataan aktiivisesti ja prosessiveden tilavuutta mitataan jatkuvasti. Tämä mahdollistaa välittömät toimenpiteet asetettujen arvojen ylittyessä.

Työntekijöille turvallinen työympäristö

Norrhydro pitää erittäin tärkeänä turvallisen ja viihtyisän työympäristön luomista. Uuden tuotantolaitoksen työntekijöiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ovat muun muassa ilmanlaatuun ja valaistukseen liittyvät investoinnit. Hengitysilman puhtauteen on kiinnitetty paljon huomiota tuotannossa, muun muassa työstökoneiden öljysumunerottimien sekä hitsauskaasujen ja pölyn poistokanaviston automaatiolla.

LEED-sertifioinnissa arvotetaan myös sitä, onko rakennus saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä sekä millaisin toimenpitein polkupyörällä kulkemista on mahdollistettu. Polkupyöräilijät on huomioitu uudessa tuotantolaitoksessa hienosti, pihalla on suuri katettu säilytyspaikka pyörille ja sosiaalitiloista löytyvät hyvät puitteet peseytymiselle ja vaatteiden vaihdolle.

Ympäristöturvallisuus olennaisena osana rakennuksen vastuullisuuden arvioinnissa

Norrhydro kantaa vahvaa ekologista vastuuta ja on toteuttanut useita toimenpiteitä mahdollisten ympäristöriskien minimoimiseksi. Yksi merkittävä toimi on öljyn ylivuotosäiliöt, jotka on varustettu edistyneellä hälytysjärjestelmällä mahdollisten onnettomuuksien havaitsemiseksi. Kyseiset säiliöt tarjoavat ylimääräisen suojan varmistamaan, että ylivuodon sattuessa tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti. Lisäksi laitoksen lattiakaivot on varustettu öljynerottimilla, joita valvotaan ja mitataan jatkuvasti, jotta öljykontaminaatiot eivät pääse ympäristöön.

Norrhydro on sitoutunut jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen ja pyrkii kierrättämään mahdollisimman suuren osan tuotantojätteestä saavuttaen lähes 90 prosentin kierrätysasteen. Tehokkailla jätehuoltokäytännöillä yhtiö varmistaa, että syntyvä jäte lajitellaan ja hävitetään asianmukaisesti, mikä minimoi jätteen ympäristövaikutukset.

Kaiken kaikkiaan ympäristövastuu on Norrhydrolle enemmän kuin LEED-sertifioinnin saavuttaminen. Yhtiön kokonaisvaltainen lähestymistapa kestävään kehitykseen toteutuu tarjoamalla ympäristöystävällisiä tuotteita asiakkaille, kunnioittamalla ympäristöä omassa toiminnassa, sekä tukemalla pohjoissuomalaista työllisyyttä ja elinvoimaisuutta.