Tiktok-sensaatio Atlas – Valitut ilmestyy suomeksi

Yhdysvaltalaisen Olivie Blaken kirjasta Atlas – Valitut tuli yllättäen valtava hitti Tiktokissa ja pian myös Twitterissä ja Instagramissa. Kirjaa koskevilla videoilla on yli kaksikymmentä miljoonaa katselukertaa Tiktokissa, ja sen oikeudet on myyty jo ainakin 20 maahan. Mediajätti Amazon valmistelee kirjasta tv-sarjaa. Kolmiosaiseksi suunnitellun kirjasarjan ensimmäinen osa on nyt ilmestynyt suomeksi.