Datahuone: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut Venäjän-kauppaa käyneiden yritysten liiketoimintaan vain vähän

Tämä on päähavainto Datahuoneen vasta julkaistussa raportissa Russian Invasion of Ukraine: Effect on Finnish Companies Trading with Russia.

Venäjän-vientiä harjoittaneiden yritysten kokonaisvienti on laskenut sodan takia kohtalaisesti, mutta sodalla ei ole ollut vaikutuksia näiden yritysten liikevaihtoon ja työntekijämäärään. Venäjältä tuoneilla yrityksillä on ollut enemmän vaikeuksia ja niiden liikevaihto ja kokonaistuonti ovat laskeneet verrattuna muihin tuontiyrityksiin. Tästä huolimatta myöskään tuontiyritykset eivät ole joutuneet pienentämään työntekijämääräänsä. Suomen ja Venäjän välisen kaupan romahtamisesta huolimatta taloudelliset vaikutukset Venäjän-kauppaa harjoittaneisiin suomalaisyrityksiin ovat olleet vähäisiä.

”Venäjän-markkinat eivät luultavasti ole olleet suomalaisille yrityksille kovin tärkeitä, tai sitten yritykset ovat kyenneet korvaamaan Venäjän-kauppaa suuntautumalla muille markkinoille, sanoo yksi raportin kirjoittajista, tutkija Max Toikka Datahuoneesta:

”Sota on vaikuttanut eniten yrityksiin, jotka harjoittivat Venäjän-tuontia – ja niiden joukossa sellaisiin yrityksiin, joiden riippuvuus Venäjästä on ollut suuri. Nämä yritykset ottivat merkittäviä liiketoimintariskejä, jotka ovat nyt realisoituneet”, sanoo Max Toikka.

Raportti ei suosittele valtiontukien maksamista Venäjän-kauppaa harjoittaneille yrityksille.

“Tutkimustulostemme mukaan ei ole tarvetta tukea yrityksiä, jotka harjoittivat Venäjän-kauppaa, koska sodan taloudelliset vaikutukset näihin yrityksiin ovat olleet keskimäärin vain pieniä.”

Kyseessä on Datahuoneen ensimmäinen raportti englannin kielellä.