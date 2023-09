Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® Turussa: Lupa loistaa

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® kokoavat 3.–4.10.2023 Turkuun yli tuhat lasten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lapsi ei tarvitse lupaa loistamiseen, mutta lastensuojelupäivät muistuttavat, että aikuisten on kohdattava jokainen lapsi juuri sellaisena kuin hän on, loistavana omana itsenään.

Päivien ohjelmassa kuullaan muun muassa, kuinka Skotlannissa edistetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista ja millä tavoin YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan lapsen oikeuksia. Lisäksi tarjotaan työkaluja antirasistiseen työotteeseen, erityistarpeisten lasten kanssa työskentelemiseen sekä erilaisista taustoista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen.

Puheenvuoroja pitävät muun muassa Juliet Harris, joka työskentelee johtajana Together (Scottish Alliance for Children's Rights) -järjestössä Skotlannissa ja luennoitsijana Edinburghin yliopistossa, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, tutkimuspäällikkö Shadia Rask, lastensuojelun palvelukehittäjä Joonatan Nsukami, Romanifoorumin väkivalta- ja rikostyön koordinaattori Miska Nyman sekä Setan nuorisotyön asiantuntija Teija Ryhtä. Päivät juontaa Nasim Selmani, joka on yksi Deidei-asiantuntijatoimiston perustajista ja Jäbät & Tunteet -podcastin juontajista.

Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä luovutetaan Lastensuojelun viestinnällinen teko 2023 -palkinto sekä kuullaan lastensuojelun asiakkaiden terveisiä. Päivillä voi osallistua Kokemusklubille, jossa on mahdollisuus kohdata lastensuojelun kokemusasiantuntijoita ja ratkoa lastensuojeluun liittyviä pulmia heidän kanssaan.

Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® järjestetään tänä vuonna jo 59. kertaa. Toimittajat ovat tervetulleita mukaan paikan päälle tai verkon välityksellä. Autamme haastattelujen sopimisessa puhujien kanssa ja Sibeliustalolla on käytössä medialle oma työskentelytila.

Tutustu Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® koko ohjelmaan ja puhujiin: www.lastensuojelupaivat.fi/



Lisätietoja ja ilmoittautumiset:





Juuli Hurskainen, viestinnän ja vaikuttamisen johtaja, juuli.hurskainen@lskl.fi, p. 050 3533 480

Julia Kuokkanen, erityisasiantuntija, tapahtumavastaava, julia.kuokkanen@lskl.fi, p. 050 553 7417