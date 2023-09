Sateinen syksy on aiheuttanut syystulvan Lapin vesistöihin

Viime päivien aikana vesi on noussut nopeasti runsaiden ja laaja-alaisten sateiden seurauksena Lapin alueella sekä luonnontilaisissa että säännöstellyissä vesistöissä. Paikoitellen vesi on pienen kevättulvan korkeudessa ja muun muassa veneitä ja laitureita on lähtenyt tulvaveden mukaan. Ranta-alueilla on syytä tarkistaa veneiden ja laitureiden kiinnitykset sekä kerätä muu mahdollinen irtaimisto pois. Mikäli tämän viikon sademäärät ovat vähäisiä, kääntyvät vedenkorkeudet laskuun vesistöstä riippuen tällä viikolla tai ensi viikon alkupuolella.

Elokuun sademäärä on ollut Lapissa selvästi keskimääräistä suurempi, ja syyskuussa sateet ovat jatkuneet hyvin runsaina. Syyskuun lopun sadekertymä on ollut paikoitellen poikkeuksellisen suuri. Maaperä on veden kyllästämä, joten sadevedet kulkeutuvat nopeasti vesistöihin. Myös pienemmät vesistöt virtaavat nyt vuolaina, mikä kannattaa ottaa huomioon vesillä ja maastossa liikkuessa.

Tornionjoen vesistö

Vedenkorkeus on noussut Pellossa noin metrin ja Torniossa noin 0,7 metriä viimeisen viikon aikana, ja vesi on nyt pienen kevättulvan korkeudessa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin 0,2–0,4 metriä viikon loppuun mennessä. Tornionjoella syystulvan vedenkorkeus jää kuitenkin 2–2,5 metriä viime kevään tulvahuipun alapuolelle.

Kemijoen vesistö

Kemijärven yläpuolisella alueella Kemihaarassa virtaama on ollut suurimmillaan 22.9. Vastaavan tasoinen syystulva Kemihaarassa on ollut esimerkiksi vuosina 2021 ja 2015. Ounasjoella Kittilässä vedenkorkeus on noussut viime viikon aikana reilu 2 metriä. Vedenkorkeus on nyt huipussaan ja kääntyy laskuun lähipäivinä. Vedenkorkeus on jäämässä noin 2 metriä viime kevään tulvan alapuolelle. Rovaniemellä vedenkorkeus on noussut Lainaalla noin metrin. Vedenkorkeuden arvioidaan nousevan vielä noin 0,2 metriä lähipäivien aikana.

Säännöstellyissä järvissä vedenkorkeudet ovat nousussa. Lokan ja Porttipahdan tekoaltaissa vedenkorkeus on noin metrin ja Kemijärvessä noin 0,2 metriä säännöstelyn ylärajan alapuolella. Kemijoen voimalaitoksilla vettä on jouduttu ohijuoksuttamaan. Vesistöjen säännöstelyllä pyritään leikkaamaan jokien huippuvirtaamia varastoimalla vettä yläpuolisiin altaisiin, ja juoksuttamalla vettä ennakkoon. Esimerkiksi Kemijoki Oy on varautunut syyssateisiin laskemalla syyskuun aikana Kemijärven pintaa alaspäin, jolloin Seitakorvan voimalaitoksen maksimijuoksutusta voidaan pienentää syystulvan aikana.

Ivalojoen vesistö

Ivalossa vedenkorkeus on noussut viimeisen viikon aikana noin 0,8 metriä ja on nyt huipussaan. Vedenkorkeus jäi vajaan metrin viime kevään tulvakorkeuden alapuolelle. Inarijärvessä vedenkorkeus on ollut nousussa ja on nyt noin 0,15 m säännöstelyn ylärajan alapuolella. Paatsjoen voimalaitoksilla vettä on jouduttu ohijuoksuttamaan.

Syksyn tulvatilanteesta tiedotetaan jatkossa tarpeen mukaan.