Työttömyys lisääntyi Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä edelleen laskua

Maakunnittain Kanta-Hämeessä oli 6712 ja Päijät-Hämeessä 10 275 työtöntä työnhakijaa. Kanta-Hämeessä työttömien määrä kääntyi kasvuun (+162). Päijät-Hämeessä työttömiä oli edelleen vähemmän kuin vuosi sitten (-446). Valtakunnallisesti työttömien määrä jatkoi kasvussa (+4 %). Kunnittain työttömien määrä lisääntyi 8 kunnassa; eniten Forssassa (+118) ja Hämeenlinnassa (+98).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 9,9 % eli 0,2 %-yksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Maakunnittain Kanta-Hämeessä työttömyysaste oli 8,6 %, Päijät-Hämeessä 11,1 % ja maassa keskimäärin 9,4 %. Kunnittain korkeimmat työttömyysasteet olivat Päijät-Hämeen puolella: Lahti 12,4 % ja Heinola 12,3. Pienimmillään työttömyysasteet olivat Kanta-Hämeessä Lopella (4,7 %) ja Hattulassa (4,9 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeen ELY-alueella 11,3 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta nousi 30,9 %:iin kasvaen vuodentakaisesta 4,4 %-yksikköä.

Lomautettuja eniten rakentamisen ammateissa

Työttömistä lomautettujen määrä lisääntyi vuodentakaisesta 226:lla kasvaen kuudessa ammattiryhmässä; eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (+144). Elokuussa alkoi 499 ja päättyi 558 lomautusjaksoa. Päättyneiden lomautusjaksojen keskimääräinen kesto oli 8 viikkoa. Eniten lomautettuna oli rakennustyöntekijöitä (78), kirvesmiehiä (49) ja rakennusmaalareita (34).

Vähintään vuoden työttömänä olleita eli pitkäaikaistyöttömiä oli 6707 eli 1337 vähemmän (-17 %) kuin vuosi sitten. Silti yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi edelleen. Heitä oli noin 2700 eli 16 % enemmän kuin vuosi sitten.

Ulkomaalaisten työttömien määrä oli edelleen vuodentakaista korkeammalla (+294) kasvun painottuessa Kanta-Hämeeseen. Työttömänä oli eniten ukrainalaisia (436), venäläisiä (216) ja virolaisia (198). Vuodentakaisesta ukrainalaisten määrä on kasvanut lähes 200:lla; etenkin Kanta-Hämeessä.

Koulutusasteittain työttömyys lisääntyi kolmella koulutusasteella; eniten tuntemattomalla koulutusasteella (+161) johtuen ulkomaalaisten määrän kasvusta. Myös alemman ja ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita oli enemmän työttömänä kuin vuosi sitten.

Työpaikkoja eniten lähihoitajille

Julkisessa työnvälityksessä oli 3200 uutta työpaikkaa; kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten. Eniten paikkoja oli sote-alalla (lähihoitajat, sairaanhoitajat), ravitsemusalalla (avustavat keittiötyöntekijät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät) ja myynnissä (myyjät, myyntiedustajat). Paikat vähenivät eniten rakentamisessa. Suurin osa (80 %) työpaikoista oli yrityksissä.

Työhönvalmennuksessa olevia aiempaa enemmän

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7200 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta. Työllistettynä ja työvoimakoulutuksessa olevia oli enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työllistettyjä oli 2700, joista 79 % yksityisellä sektorilla. Työvoimakoulutuksissa oli lähes 1100 opiskelijaa, joista kolmasosa kotoutumiskoulutuksissa.

Aktivointiasteen ulkopuolisista palveluista työhönvalmennuksessa olevien määrä on kasvanut selvästi. Työhönvalmennuksessa oli nyt lähes 1300 asiakasta vuosi sitten määrän ollessa 700.

Asiointi TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa

Alueen työnhakijoista 15 700 asioi TE-toimistossa, 10 600 Lahden seudun kuntakokeilussa ja 4600 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Työnhakijoista työttömiä oli TE-toimistossa lähes 7600, Lahden seudun kuntakokeilussa 6700 ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa 2700.

TE-toimistossa työttömien määrä väheni vuodentakaisesta 291:llä (-4 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa 179:llä (-3 %). Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa määrä oli edelliskuukausien tapaan kasvussa (+175).

Alle 30-vuotiaista työttömistä 71 % asioi kuntakokeiluissa. Yli 55-vuotiaista 58 % oli TE-toimiston asiakkaita. Vieraskielisistä työttömistä 68 % asioi kuntakokeiluissa. Elokuun lopussa lomautettuna olevista 991 asiakkaasta suurin osa (81 %) oli asiakkaana TE-toimistossa.

Aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3100 TE-toimiston, 2700 Lahden seudun kuntakokeilun ja 1300 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaita oli palveluissa enemmän kuin vuosi sitten. TE-toimiston asiakkaiden määrä laski hieman. Eniten asiakkaita oli kaikissa toimistoissa työllistettynä (asiakkaita kuukauden lopussa).

Lomautettujen määrä kasvussa edellisten viikkojen aikana

Hämeen TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa on tällä hetkellä 31 200 työnhakijaa, joista noin 1300 lomautettuja ja 15 600 muita työttömiä. Lomautettujen määrä on lisääntynyt elokuun tilastolukemasta lähes 300:lla, mutta muita työttömiä on vähemmän kuin elokuussa.

Syyskuun työllisyyskatsaus julkaistaan tiistaina 24.10.2023.

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795



Lahden seudun kuntakokeilu

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, puh. 044 482 6976

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu

Kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää, puh. 050 569 4638