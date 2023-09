Suomen Punaisen Ristin hätäapua on tarvittu viikko viikon perään – Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofien varalle

Torstaina käynnistyvässä Nälkäpäivän lipaskeräyksessä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin pystytään auttamaan katastrofeista ja konflikteista kärsiviä ympäri maailman.

Nopeaa hätäapua on viime viikkoina tarvittu moneen kertaan äkillisten katastrofien vuoksi. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei ole sidottu ennalta tiettyyn kohteeseen, ja siksi niillä voidaan auttaa nopeasti siellä, missä apua kulloinkin tarvitaan.

– Paikalliset yhteisöt ovat varautuneet kriiseihin, mutta pahimman tapahtuessa ulkopuolista apua tarvitaan. Libyan tulvien tuhot ovat olleet valtavat, ja Marokon maanjäristys yllätti ihmiset, kun he olivat nukkumassa. Tuhannet perheet ovat jääneet ilman kotia, ja esimerkiksi Marokon vuoristoalueilla perheet tarvitsevat säiden viilentyessä kiireisesti suojaa ja lämpöä, kertoo kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt apua Marokon maanjäristyksistä ja Libyan tulvista kärsiville. Katastrofirahastosta on tuettu hätäaputyötä Marokossa 100 000 eurolla ja Libyassa 150 000 eurolla. Lisäksi katastrofirahaston varoilla on lähetetty Marokon avustusoperaatioon avustustyöntekijöitä. Suomesta lähetettävä apu ohjataan kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioihin, joilla tuetaan paikallisten Punaisten Puolikuiden työtä.

Afganistaniin lisätukea 200 000 euroa naisten ja lasten auttamiseen

Afganistanin pitkäaikainen humanitaarinen kriisi on syventynyt merkittävästi kahden vuoden aikana. Arviolta jopa kaksi kolmasosaa maan väestöstä tarvitsee humanitaarista apua. Punainen Risti jatkaa työtään Afganistanissa maan vaikeasta sisäisestä tilanteesta huolimatta.

Suomen Punainen Risti ohjaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa lisätukea haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja heidän lastensa auttamiseksi. Tuki kohdennetaan Afganistanin Punaisen Puolikuun sosiaalihuollon keskuksiin eli marastooneihin, joissa autetaan leskeksi jääneitä naisia ja heidän perheitään.

– Afganistanin Punainen Puolikuu pystyy sosiaali- ja terveystyöllään tavoittamaan merkittävän määrän haavoittuvassa asemassa eläviä ihmisiä. Eri puolilla maata toimii marastoonien lisäksi myös 70 liikkuvaa terveystiimiä, joiden henkilökuntaan kuuluu sekä miehiä että naisia. Punaisen Puolikuun naistyöntekijöiden ja -vapaaehtoisten työ on tässä tilanteessa erityisen tärkeää naisten ja lasten auttamiseksi, Saarikoski toteaa.

Suomen Punainen Risti tukee Afganistanissa myös humanitaarista hätäapua sekä terveystiimien työtä Nälkäpäivä-lahjoitusten avulla.

Jokainen meistä voi auttaa kriiseissä nyt ja huomenna

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla autetaan niin maailmalla kuin Suomessa. Suomessa apua annetaan äkillisissä onnettomuustilanteissa, kuten tulipaloissa. Myös täällä tarvitaan apua viikoittain: viime vuosien aikana Punaisen Ristin paikallisosastot ovat auttaneet äkillisen onnettomuuden tai kriisin kohdanneita katastrofirahaston avulla useammin kuin kolmesti viikossa.

Jokainen voi auttaa osallistumalla Nälkäpäivään lipaskerääjänä, digikerääjänä tai lahjoittamalla. Ohjeet lipaskeräyksestä ja oman nettikeräyksen perustamisesta löytyvät osoitteesta punainenristi.fi.



Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään 28.–30.9. Netissä voi kerätä ja lahjoittaa lokakuun loppuun saakka.

Nälkäpäivään voi lahjoittaa:

Lähettämällä tekstiviestin SPR20 numeroon 16499 (20 €/viesti)

MobilePay:lla numeroon 10900

Verkossa osoitteessa punainenristi.fi

Soittamalla numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.



Rahankeräyslupa: RA/2020/1407 & ÅLR 2022/8376

