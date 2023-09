Nyt laskee suklaan, vessapaperin ja juustojen hinnat – S-ryhmä jatkaa kevään hinnanalennuksia

– Meille on tärkeää aktiivisesti edesauttaa sitä, että kaikilla on mahdollisuus syödä hyvin. Siksi laskimme jo maaliskuussa kaikkien Xtra-tuotteiden hintaa ja nyt olemme päättäneet laskea vielä sadan Xtra-tuotteen hintaa entistäkin edullisemmiksi. Keväällä tehtyjen Xtra-tuotteiden hintojen alennukset ovat voimassa ainakin vuoden loppuun asti, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Nyt lasketaan noin sadan suositun arjen tuotteen hintaa: juustoja, rahkoja, jauhoja, hiutaleita, myslejä, säilykkeitä ja hygieniatuotteita. Mukana on monia asiakkaiden suosikkituotteita kuten Xtra-raejuusto, Xtra-vessapaperi ja Xtra-suklaa. Alennukset tehdään kevään hintojenlaskun päälle ja tuotekohtainen hintojen lasku vaihtelee muutamasta prosentista 20 prosenttiin. Näiden tuotteiden osalta keskimääräinen hinnanlasku on lähes 10 prosenttia, kun verrataan hinnanalennuksia maaliskuun hintoihin. Valikoima vaihtelee ketjuittain ja myymälän koon mukaan.

– S-ryhmän omien merkkien ja oman tuonnin osuus on noin viidesosa kokonaismyynnistämme ja osuus on pysynyt melko samana vuosia. Kuitenkin asiakkaidemme kiinnostus edullisempia merkkejä, kuten omia merkkejämme, kohtaan on kasvanut tasaisesti keväästä 2022 ja viimeisen vuoden aikana näemmekin omien merkkien myynnin osuudessa yli yhden prosenttiyksikön kasvun, Päällysaho kertoo.

Kuluttajien ajatukset ruoan hinnan vaikutuksista omaan arkeen aiempaa valoisampia

S-ryhmän teettämän toistuvan asiakaskyselyn perusteella kuluttajien näkymät oman taloutensa suhteen ovat nyt toiveikkaampia kuin aiemmin. Huoli näkyi vastauksissa vielä viime talvena ja alkuvuodesta enemmän. Yhä useampi uskoo nyt oman taloudellisen tilanteensa pysyvän ennallaan heikkenemisen sijaan.

Ruoan hintaa miettimään joutuvien kuluttajien määrä on kääntynyt pieneen laskuun ja samalla aiempaa harvempi on joutunut luopumaan jostain ruoasta. Enemmistö vastaajista tulee melko mukavasti toimeen, tai pärjää tekemällä harkittuja ostoksia. Puolet vastaajista joutuu vähintään harkitsemaan ostoksiaan. Samalla selvää nousua ruokakorin hinnassa viime kuukausina huomanneiden määrä on kääntynyt huomattavaan laskuun.

Kun katsotaan S-ryhmän myyntidatasta tämän vuoden aikana yksittäisen asiakasomistajan tasolla keskimäärin tapahtuneita muutoksia ostokäyttäytymisessä, vain harvassa tuoteryhmässä näkyy vastaavia merkittäviä muutoksia tai heilahduksia, mitä inflaatioaikana on aiemmin havaittu. Asiakkaiden ostokäyttäytymisessä näkyy harkitsevaisuus ja suunnitelmallisuus kaupan oma merkki -tuotteiden osuuden kasvun lisäksi siinä, että vaikkapa juustohyllyllä valitaan edullisempi arkijuusto useammin kuin hintavampi erikoisjuusto ja lihatuotteet ostetaan valmiiksi pakattuna ja harvemmin ruokatorilta.

Punalaputetut tuotteet käyvät nopeasti kaupaksi ja eräkampanjat esimerkiksi kahveissa ovat suosittuja. Karkeasti sanottuna hintojen kasvun vaikutus näkyy enää harvassa tuoteryhmässä, kuten kalassa, jonka ostaminen on yhä tänä vuonna vähentynyt muutaman prosentin.

– Olemme vuoden aikana tehneet hinnanlaskun lisäksi muitakin toimenpiteitä. Viime syksynä huomasimme suomalaisten vähentäneen kasvisten suhteellista osuutta ostoskoreissa hintojen noustua. Vuoden alussa S-ryhmän myymälöissä aloitettiin toimintamalli, jossa alle euron kappale- tai kilohinnaltaan maksavia hedelmiä ja vihanneksia nostetaan erityisesti esiin. Tämä on purrut ja kasvisten ostaminen on palautunut viime syksyn laskeneesta tasosta, Päällysaho iloitsee.

