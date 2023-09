SDP:n Pia Hiltunen: SSAB:n muutosneuvottelut tulevat vaikuttamaan Pohjois-Pohjanmaan työllisyystilanteeseen merkittävästi

Tänään teräsyhtiö SSAB Europe uutisoi käynnistävänsä mittavat muutosneuvottelut. Yhtiö tulee tavoittelemaan 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteisiin kuluihin. Tämän myötä muutosneuvottelut tulevat vaikuttamaan 2400 henkilöön.

-SSAB:n jättimaiset muutosneuvottelut tulevat vaikuttamaan merkittävästi Raahen elinvoimaan. Olen huolissani niistä 2400 henkilöstä, jotka joutuvat muutosneuvottelun piiriin. Tämänkaltaisessa taloudellisessa tilanteessa pelko työn menettämisestä tulee aiheuttamaan monessa kotitaloudessa turvattomuutta ja huolta tulevaisuudessa, Hiltunen painottaa.

SSAB sanoo tiedotteessaan muutosneuvotteluiden käynnistyvän pitkittyneesti heikentyneen kysynnän vuoksi. Tavoitteeksi he sanovat haluavansa löytää ratkaisuja joustavuuden, liikkumisen ja monitaitoisuuden lisäämiseksi organisaatiossa.

-Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut merkittävästi kotimaisten yritysten toimintaan kansainvälisillä markkinoilla ja on hyvin valitettavaa, että sen vaikutukset näkyvät nyt mm. muutosneuvotteluina. Yrityksillä on kuitenkin merkittävä yhteiskuntavastuu. Nyt tulisikin katsoa kokonaisvaltaisesti, olisiko muita keinoja, kuten muunto- ja lisäkoulutusmahdollisuuksia henkilöstöleikkausten sijaan, Hiltunen pohtii.