SDP:n varapuheenjohtaja Razmyar: Hallituksen järjetön linja ruokkii aivovuotoa

- Millä ihmeen konsteilla Suomeen jatkossa houkutellaan osaavaa työvoimaa, jos ihmiset heitetään kolmessa kuukaudessa pihalle, jollei sopimusten ollessa katkolla sopivaa työtä heti löydy? Foreign Specialists in Finlandin kyselyn mukaan reilusti yli puolet, 61 prosenttia, lähinnä korkean asteen osaajista koostuvista kyselyvastaajista ei olisi täyttynyt työnhaussaan 3 kuukauden vaadetta. Pitäisikö tällaisten ihmisten nyt jättää Suomi? Ajassa, jossa korkea osaaminen on maamme menestyksen tae, hallitus haluaa itse aiheuttaa maahamme vakavan aivovuodon. En äkkiseltään keksi järjettömämpää politiikkaa.



- On aivan selvä asia, että tarvitsemme monenlaista työperäistä maahanmuuttoa Suomessa. Aivan kuten Nato-päätös ymmärrettiin maamme kannalta keskeiseksi, kaikki rintamalinjat ylittäväksi kysymykseksi, niin myös tarve työperäisestä maahanmuutosta tulisi nähdä Suomen tulevaisuuden kannalta yhteisenä ja tärkeänä tavoitteena. Me emme kilpaile työvoimasta yksin, vaan ottajia löytyy myös muualta.



Perussuomalaiset on muutamassa kuukaudessa pyörtänyt lähes kaikki vaalipuheensa. Ainoastaan Suomen kannalta järjettömin tavoite näyttää jääneen elämään.



- Perussuomalaiset tarjoavat kokoomuksen kanssa rintarinnan julmaa leikkauspolitiikkaa työssäkäyville ja lapsiperheille samaan aikaan kun ulkomaalaiselle työvoimalle näytetään ovea. Tänään "työmies" Putkonen suorastaan valehteli todetessaan, ettei hallitus heikennä irtisanomissuojaa. Kyllä heikentää. Fakta ei muuksi muutu, vaikka sitä kuinka retoriikalla kuorruttaisi.



- Heikennyksiä, ovennäyttöä, käpertymistä ja riidan kylvämistä. Näin ei rakenneta huomisen Suomea. Näin kylvetään vakavia tulevaisuuden ongelmia, jotka tulevat sukupolvet saavat kantaakseen, summaa Razmyar.