Rautatientorille ilmestyneet lehmäpatsaat haastavat keskustelemaan maidontuotannon ilmastovaikutuksista

Tänä vuonna kymmenen vuotta täyttävä lihaton lokakuu on tuonut rutkasti huomiota lihateollisuuden ympäristövaikutuksille ja saanut kuluttajat pohtimaan omia kulutustottumuksiaan. Juhlavuoden kunniaksi Flora Plant B+tter haastaa nyt jatkamaan keskustelua myös maidontuotantoon, ja kannustaa ihmisiä ”skippaamaan lehmän” ja kokeilemaan eläinperäisten tuotteiden vähentämistä.

Flora antoi tehtäväksi brittiläiselle kierrätystaiteilija Ptolemy Elringtonille suunnitella kolme lehmäpatsasta, jotka kannustavat ihmisiä keskustelemaan maidontuotannon vaikutuksista maapallolle. Syntyi kolme teosta, jotka esittävät aiheita, joista ihmiset olisivat valmiimpia tinkimään kuin maidonkulutuksesta*: pikamuoti, autoilu & vedenkulutus. Patsaat ovat nähtävissä Rautatientorilla 27.9.–30.9.

”Toimme patsaat yhdelle Helsingin vilkkaimmista paikoista, josta arviolta 250 000 ihmistä kulkee ohi päivittäin. Näin ne tavoittavat mahdollisimman usean ihmisen ja voimme lisätä tietoisuutta maidontuotannon vaikutuksista ympäristöön sekä rohkaista ihmisiä pohtimaan omia kulutusvalintojaan. Haluamme tarjota ihmisille helpon vaihtoehdon, jolla pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Flora Plant B+tterin avulla se on yhtä helppoa kuin vesihanan kiinni pistäminen”, sanoo Sten Schwalbe, Floran Nordic Head of Marketing.

Maapallon kantokyky ylittyy joka vuosi entistä aikaisemmin. Ruoka on yksi suurimmista kuormittajista**, ja meillä onkin haasteena eläinperäisten tuotteiden kulutuksen taltuttaminen kaikkialla maailmassa. Osana ratkaisua Flora lanseeraa uuden kasvipohjaisen vaihtoehdon voille. Flora Plant B+tterilla on 68 % pienempi ilmastovaikutus voihin verrattuna^. Jos keskiverto neljän hengen kotitalous vaihtaisi vuoden ajaksi voin Flora Plant B+tteriin sillä voitaisiin säästää ainakin 158 kg CO2-ekv. Se vastaa 433 kilometrin matkaa lentokoneella, eli etäisyyttä Helsingistä Tukholmaan.

”Meillä ei ole mitään lehmiä vastaan, me rakastamme niitä! Mutta kylmä fakta on, että eläinperäinen ruuantuotanto on haitallista maapallolle. Me haluamme näyttää, että oman hiilijalanjäljen pienentämiseen on myös ratkaisuja, jotka eivät vaadi sitä, että ruuan mausta joutuu tinkimään. Tiedämme, että maku on ensisijainen syy siihen, miksi ihmiset valitsevat voin ja siksi Flora Plant B+tter yhdistää hyvän maun ja pienemmän ilmastovaikutuksen, voihin verrattuna”, Schwalbe jatkaa.

**Impact of Dairy - OL TR 0205 ID -tutkimus saatavilla pyydettäessä

**https://climatetrade.com/the-worlds-most-polluting-industries/

^Elinkaarianalyysityökalu (kehittäjä Quantis), joka vertaa Floraa ja voita (2023) Suomessa. Lue lisää https://www.flora.com/fi-fi/flora/ilmastoystavallinen-valinta/kestava-kehitys