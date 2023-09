Malmi Maps -valotaideteos muistuttaa lapsen oikeudesta hyvinvointiin

Mikä lapselle on arjessa tärkeää? Mistä tulee hyvä mieli? Kenellä on tilaa ja lupa näkyä kaupunkitilassa? Lastensuojelun Keskusliitto ja Lapsen oikeuksien viestintä tekevät yhteistyötä Reflektor -audiovisuaalisen taiteen festivaalin kanssa tuoden esiin lasten ajatuksia arjen hyvinvoinnista ja mahdollistaen lasten oikeutta kulttuuriin sekä omien ajatustensa kertomiseen. Malmi Maps -teos on nähtävillä Helsingin Malmilla neljänä iltana 28.9.–1.10.2023.

Valokeilassa lapsen oikeus hyvinvointiin

Malmi Maps on yhteisöllinen visuaalisen taiteen projekti, joka on toteutettu yhdessä Malmin peruskoulun kanssa. Projektiin on osallistunut yhteensä 46 oppilasta, jotka ovat luoneet valitsemillaan tekniikoilla teoksensa projisoitavaksi Malmin Postitalon julkisivuun. Projektin tavoitteina on paitsi mahdollistaa lasten osallisuutta kulttuuriin ja sekä edistää valotaiteen tunnettuutta taidemuotona, myös voimaannuttaa lapsia itseään taiteen tekijöinä. Malmi Maps tarjoaa lapsille osallisuuden kokemuksia ja lisää tietoisuutta lapsen oikeuksien merkityksestä ja ylipäätään lasten asemasta toimijoina yhteiskunnassa.

– Meistä on mahtavaa, kuinka Malmi Maps prosessina toteuttaa lapsen oikeutta osallisuuteen ja itsensä toteuttamiseen ja samalla muistuttaa valofestivaalin kävijöitä siitä, että lapset ovat arvokkaita yhteiskunnan jäseniä ja heidän näkemyksiään pitää kuunnella. Tämän vuoden teos nostaa esille lasten ja nuorten oikeutta hyvinvointiin, eikä paljon sen ajankohtaisempaa kysymystä voisi olla. Sen turvaamisen pitäisi olla meidän kaikkien mielissä, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton viestinnän ja vaikuttamisen johtaja Juuli Hurskainen.

Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveys on viime vuosina ollut koetuksella, ja siksi mielen hyvinvointi on lapsen oikeuksien viestinnässä painopisteenä tänä vuonna. Osallisuuden kokemus on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä: se, että tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä vahvistaa lasten ja nuorten positiivista kuvaa itsestään ja lisää kiinnittymistä yhteiskuntaan.

Maksuton ja saavutettava tapahtuma

Vuodesta 2018 eri tapahtumapaikoissa järjestetyn Reflektor-festivaalin tavoitteena on mahdollistaa korkealaatuisen audiovisuaalisen taiteen kokeminen kaikille – myös perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolelle jääville yleisöille. Huipputason valo-, video- ja äänitaide jalkautuu lähelle ihmisten arkea, keskelle lähiöitä ja ulkoilualueita, maksuttomana ja ikärajattomana. Viime syksynä tapahtuma keräsi Vantaalle, Espooseen ja Helsinkiin lähes 40 000 kävijää.

– Taiteen saavutettavuden edistämiseen tähtäävänä tapahtumana, yhteisötaide on keskeinen osa Reflektorin arvoja ja ohjelmistoa. Reflektor muuttaa kaupunkitilaa ja haluamme ottaa lähialueiden asukkaat mukaan muuttamaan sitä meidän kanssa, kertoo Reflektorin taiteellinen johtaja ja kuraattori Matti Jykylä.

– Tällainen projekti jossa lapset pääsevät näkemään omia töitään talon korkuisina, luo korvaamattoman arvokkaita muistoja tulevaisuuden sukupolvelle paitsi audiovisuaalisen taiteen voimasta, myös muokkaa suhdetta omaan kotikaupunkiin. Malmin tori ei tule enää koskaan olemaan heille sama, vaan he pystyvät aina jatkossa näkemään oman työnsä postitalon kulmassa. Arki eeppistyy, Jykylä taustoittaa.

Kaikki Reflektor-tapahtumat ovat pääsymaksuttomia ja avoimia kaikille. Malmi Maps on esteetön ulkoilmatapahtuma, jonne saa tulla opas- tai avustajakoiran kanssa. Teoksen toteuttamista on tukenut Helsingin Kaupunki.

Teos on esillä 28.9.–1.10.2023 klo 18-22 Malmin Postitalon julkisivussa osoitteessa Ala-Malmin tori 1.

Tutustu Reflektor Presents: Malmi Maps -teokseen: https://reflektor.fi/helsinki/

Tutustu Lapsen oikeuksien vuoden 2023 teemaan: https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/yleista/teemat/





