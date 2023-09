TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -KONSERTTITALTIOINTI SAAPUU ODEON CINEMAS GROUPIN EUROOPAN ELOKUVATEATTEREIHIN JA TEKEE ILMIÖSTÄ GLOBAALIN. LIPUNMYYNTI ON ALKANUT

Euroopan suurin elokuvateatteriketju Odeon Cinemas Group, osana AMC companya, tuo Yhdysvalloissa ennätyksiä rikkoneen TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin elokuvateattereihinsa ympäri Eurooppaa perjantaista 13. lokakuuta lähtien. Finnkino kuuluu Odeon Cinemas Groupiin.

Lipunmyynti on nyt käynnissä, ja kaikki voivat kokea TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin Finnkinon teattereiden isoilta valkokankailta laadukkaalla äänentoistolla.

Taylor Swiftin 1989 albumin ja hänen lempinumeronsa 13 kunniaksi normaalihintaisen aikuistenlipun hinta on 19,89 euroa ja normaalihintaisen lastenlipun hinta 13,13 euroa.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin ensi-ilta on 13. lokakuuta kello 18. Suuren kysynnän vuoksi taltioinnista on luvassa lukuisia näytöksiä kaikissa Finnkinon elokuvateattereissa torstaista sunnuntaihin usean viikon ajan. TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltiointi esitetään myös IMAX-, iSense-, LUXE- ja Lounge-saleissa.

Historiallinen, ennätyksiä rikkonut TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konsertti ilmiöityi Pohjois-Amerikan kiertueen alussa. Euroopan kiertue starttaa Pariisista 9. toukokuuta 2024 ja päättyy Lontooseen 17. elokuuta. Fanit ympäri Eurooppaa voivat nyt kokea uskomattoman kiertueen valkokankailta samaan aikaan pohjoisamerikkalaisten fanien kanssa ennen kuin livekonserttikiertue saapuu Eurooppaan.

Finnkino tuo innoissaan TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltioinnin elokuvateattereihinsa yhdessä omistajansa, maailman suurimman elokuvateatteriketjun AMC Theatres®:in kanssa. AMC yhdessä kumppaninsa Trafalgar Releasingin kanssa toimii taltioinnin levittäjänä, ja varmistaa saatavuuden muissakin elokuvateattereissa ympäri maailmaa.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR -konserttitaltiointi rikkoi AMC:n lipunmyyntiennätyksiä Pohjois-Amerikassa, kun fanit ryntäsivät ostamaan lippuja. Ensimmäisen myyntipäivän, yksittäisen tittelin lipputuloennätys oli 26 miljoonaa dollaria rikkoen AMC:n edellisen ennätyksen, jota hallitsi SPIDER-MAN: NO WAY HOME vuodelta 2021. Myös Finnkino odottaa taltioinnille suurta suosiota Suomessa.

