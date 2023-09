Vuoden 2023 parhaat pelit on nyt julkaistu

Jo 30. kertaa järjestettyyn kisaan osallistui tänäkin vuonna upea joukko uutuuspelejä, joista tuomaristo valitsi finalistit ja voittajat. Peliehdokkaita testasi kesällä viisihenkinen tuomaristo, joka valitsi pisteyttämällä kunkin sarjan finaaliin kolme parasta peliä. Viimeisenä tuotteet arvioi kaupan raati.

Suomen Leluyhdistyksen vuosittain järjestämässä Vuoden Peli -kilpailussa arvioidaan uutuuslautapelejä neljässä eri kategoriassa: Vuoden Lastenpeli, Vuoden Partypeli, Vuoden Perhepeli ja Vuoden Strategiapeli.

Osallistujien taso oli jälleen erittäin korkea, eikä suuria eroja voittajien ja finalistien välillä ollut. Jo aiemmin finaalijoukkoa valitessa peliehdokkaiden tasaväkisyys kävi selväksi, sillä perhepeli-kategoriassa finaaliin otettiin tasapisteiden vuoksi neljä peliä, kun tavallisesti finaaliin otetaan kolme. Myös voittajien valinta oli tiukkaa.

Pelaaminen on tärkeää yhdessäoloa

Vuoden Peli -kisassa pärjänneet tuotteet vakiintuvat usein kestosuosikeiksi ja toivelahjoiksi. Kärkijoukkoon pääseminen onkin jo suoritus itsessään, sillä finalisti-tittelin ansaitseminen vaatii tuotteilta kattavasti hyviä ominaisuuksia, joiden tulee miellyttää useaa tuomaria.

Tuomaristo arvioi erityisesti laatua ja turvallisuutta, mutta myös muun muassa pelattavuutta, ohjeiden selkeyttä sekä pelin ulkonäköä ja sen antamaa mielikuvaa. Kaikki nämä vaikuttavat tuotteen suosioon myös kauppojen hyllyillä, joista pelejä ostetaan niin ajanvietteeksi, harrastukseksi kuin lahjaksi.

Vuoden Peli -kisassa näkyy pelaamisen merkityksen kasvu, joka alkoi koronapandemian aikaan ja jatkuu edelleen. Leluyhdistyksen pelitoimikunnan puheenjohtaja Seidi Ailus Tokmanni Oy:stä korostaa, että varsinkin yhdessä pelaaminen on kasvattanut suosiotaan yhteisenä, sosiaalisena ajanvietteenä.

– Pelaaminen on helppoa ja mukavaa yhdessä olemista, ja se yhdistää ihmisiä. Koronapandemian aikaan ihmiset pelasivat pienessä piirissä joko yksin, kaksin tai perheen kesken. Nyt, kun voimme jälleen viettää aikaa yhdessä, pelaamme myös kavereiden ja sukulaisten kanssa, Ailus toteaa.

Vuoden Peli 2023 -voittajat ja finalistit

VUODEN LASTENPELI 2023



Lankulle – Lautapelit.fi

Raadin kommentti: ”Merirosvot ovat aina kiehtoneet lapsia. Vastaavaa peliä ei kuitenkaan ole ollut, joten yksinkertainen ja lapsiin vetoava peli nousi suosikiksi raadissa. Kilpailu lasten peleissä oli tiukka, ja Lankulle-peli erottui joukosta juuri omanlaisuudellaan. Peliaika on lyhyt, joten itse pelaaminen ei vie liikaa aikaa perheen kiireisessä arjessa. Peliä on helppo pelata useamman kerran. Sen säännöt ovat selkeät ja yksinkertaiset. Peli on myös toteutettu hienosti, joten sitä on ilo pelata!”



Finalistit

Taikavuori ­– Magitoppen – Lautapelit.fi

Opetellaan Sanaralli – Tactic Games Oy



VUODEN PARTYPELI 2023



Hitster – Asmodee Nordics / Enigma Distribution Finland

Raadin kommentti: “Musiikki ja tietopelit yhdistävät ihmisiä. Tässä voittajapelissä yhdistyy molemmat. Pelissä kuunnellaan hittejä ja arvataan, milloin se on julkaistu. Pelin juju on, että voittaakseen ei tarvitse tietää oikeaa vuotta, vaan asettaa se mahdollisimman oikealle paikalle musiikin aikajanalla. Tiedosta on hyötyä, mutta voittaa voi myös arvaamalla. Peliaika on kohtuullinen. Pelaamisen tarvitsee Spotify-palvelun. Kiehtova peli tarjoaa varmasti hyvää mieltä ja keskusteluaiheita.”



Finalistit

Top It – Amo Oy

Wheels vs Doors – Martinex Oy





VUODEN PERHEPELI 2023



Balloon Pop – Lautapelit.fi

Raadin kommentti: ”Perhepeleissä yhdessä pelaaminen korostuu. Kategoriassa ovatkin usein pärjänneet pelit, joissa pelataan yhdessä ja peli muuntuu osallistujien mukaan. Tämä kuvaa myös upeaa Balloon Pop -peliäkin. On kiehtovaa, miten eriväriset pallot poksahtavat ja niistä kerätään pisteitä. Samalla pelissä pitää keskittyä kahdeksan kierroksen ajan, kun peliä pelataan. Viihdyttävällä pelillä on erinomainen peliarvo, ja siksi raati valitsi sen voittajaksi.”



Finalistit

Poison – Amo Oy

Mandamina – Martinex Oy

80 days – Toyrock Oy





VUODEN STRATEGIAPELI 2023



Arnak Kadonneet rauniot – Lautapelit.fi

Raadin kommentti: ”Kategoria oli tänä vuonna erittäin tasaväkinen. Voittajapeli on teemoitettu nimensä mukaisesti aarteenetsintään. Pelissä yhdistellään useita perinteisiä strategiapelin muotoja. Se on viihdyttävä ja erittäin tasapainoinen pelikokemus. Peli ei ole vaikea strategiapeli vaan enemmänkin viihdyttävä ja mukaansatempaava. Kategorian voitto ratkesi varmaan juuri sillä, että pelin kulku määräytyy vahvasti pelin sisällä tehdyistä valinnoista.



Finalistit

Calico – Asmodee Nordics / Enigma Distribution Finland

Cascadia – Asmodee Nordics / Enigma Distribution Finland

Tutustu Vuoden Peli 2023 -kilpailun voittajiin ja finalisteihin tarkemmin täällä: https://suomenleluyhdistys.fi/vuoden-peli-2023-kilpailuun-ilmoittautuneet-pelit