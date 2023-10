Arnold Schwarzeneggerin itsetestaamilla opeilla menestyt ja voit hyvin

Arnold Schwarzenegger ei esittelyjä kaipaa. Nyt hän kertoo avoimesti ja huumorilla, miten jokainen voi hyödyntää potentiaaliaan tullakseen sellaiseksi, mistä haaveilee. Hänen neuvonsa toimivat kaikille ja kaikkialla.

Schwarzenegger osoittaa, että hyödyllisenä olemisen tavoitteena ei ole tehdä enemmän asioita tai haalia enemmän tavaraa, vaan saada elämään merkitystä ja sen myötä tyytyväisyyttä. Hän kehottaa lukijaa olemaan osa ratkaisua, eikä osa ongelmaa. Silloin voimme kasvaa ihmisinä ja tulla paremmaksi versioksi itsestämme.

”Ole se, joka tekee tästä maailmasta paremman, sillä juuri sitä maailmamme nyt tarvitsee.”

Arnold Schwarzenegger on yksi maailman tunnetuimpia ja seuratuimpia henkilöitä. Hän on monipuolisen uransa aikana tullut tunnetuksi niin kehonrakentajana, näyttelijänä kuin Kalifornian kuvernöörinä. Nykyään hän jakaa oppejaan käymällä puhumassa ympäri maailmaa sekä lähettämällä päivittäisiä kuntoiluvinkkejä seuraajilleen. Hän toimii myös useassa järjestössä, joiden tavoitteina on mm. tukea vähävaraisten koululaisten iltapäivätoimintaa ja ajaa poliittisia uudistuksia.

Arnold Schwarzenegger: Ajattele isosti - 7 oppia menestymiseen (Docendo 2023), sidottu, 222 sivua. Kirjan kansainvälinen julkaisupäivä on 10.10.2023 (embargo).

